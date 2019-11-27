Gül, Erdoğan'ı niçin aradı?

Halkbank ile Şehir Üniversitesi arasındaki "haciz krizi" istinaf mahkemesine taşınırken, konuyu köşesine taşıyan Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan çarpıcı bir iddiada bulundu.





Ocaktan bugün yayımlanan makalesinde 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Şehir Üniversitesi'ni fiilen iflasa sürükleyecek haciz işlemine sessiz kalmadığını belirtti.





GÜL'DEN ERDOĞAN'A TELEFON: BU KONUDA MÜDAHİL OLUN!





Ocaktan Gül'ün kendisini telefonla arayarak şu bilgiyi verdiğini aktardı: "Perşembe günü cumhurbaşkanını telefonla aradım. 'Şehir Üniversitesi’ni birlikte açtık. Sıkıntıları malum. Bu konuda müdahil olursanız, bir çözüm yolu bulabilirsiniz' dedim. Umarım bir yol bulunur ve bu güzide üniversitemiz kaliteli eğitimde yoluna devam eder."





Ocaktan makalesinde şunları dile getirdi: "Son günlerde Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Şehir Üniversitesi’nin yaşadığı sıkıntıların, akademi dünyasında ve özellikle de muhafazakâr camiada derin bir üzüntü kaynağı oluşturduğunu hepimiz biliyoruz."





Ocaktan, "Şehir Üniversitesi’nin yaşadığı sıkıntıları izah etmek ne yazık ki mümkün değil!" tespitinde bulundu.





Halkbank haciz kararını kaldırmazsa Şehir Üniversitesi'nin kapısına fiilen kilit vurulacak.





DAVUTOĞLU PARTİ İÇİN SAHAYA İNDİ, HALKBANK ÜNİVERSİTEYE HACİZ KOYDU





Halk Bankası'ndan kampüs inşaatı için 300 milyon TL yatırım kredisi alan Şehir Üniversitesi 8 parselden müteşekkil kampus arazisini teminat olarak göstermişti.





Davutoğlu'nun 13 Eylül'de AKP'den istifa etmesi ve yeni parti için kolları sıvamasının hemen akabinde Halkbank'ın harekete geçmesi "manidar" bulundu.





8 parselden sadece bir parsel üzerine açılmış bir dava olmasına ve bu dava da temyiz safhasında devam etmesine rağmen Halkbank kredi teminatının riske girdiği iddiasıyla krediyi geri çağırmıştı.





BANKA HESAPLARI DONDURULDU





Krediyi tahsil etmek için harekete geçen Halkbnak ihtiyati haciz kararı için İstanbul 18'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'ne müracaat etmişti. Mahkeme bankanın talebini kabul etmişti.





Şehir Üniversitesi'nin bütün banka hesaplarına ihtiyati tedbir kararı konuldu.





Üniversite öğretim üyeleri ve idare personelin maaşlarının yanısıra elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet hattı ücretlerini ödeyemiyor.

