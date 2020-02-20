Samanyolu Haber /Politika / Gül hakkında sert sözler /20 Şubat 2020 12:56

Gül hakkında sert sözler

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine yakın çizgide yayın yapan Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni bugün yayımlanan makalesinde 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü sert sözlerle eleştirdi.

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Ahmet Hakan, Abdullah Gül için, "Artık Abdullah Gül’ün... Ne diyeceği ve ne dediği pek merak edilmiyor. Geçmişe dair muhasebesi ilgi çekmiyor." ifadelerini kullandı. 

Hakan, Gül'ün eski popülaritesinin kalmadığını iddia etti. 

"ÇOK ABARTILI TEMKİNLİLİK HALİ"

"Peki ama neden? Neden böyle oldu?" sorularını yönelten Hakan, şunları dile getirdi: "Neden olacak?
Çok abartılı temkinlilik halinden... Hep aşırı kasmasından... Perde arkasında kalma çabasından... Doğrudan değil, hep dolaylı konuşmasından... Özeleştiri müessesini çalıştırmaya pek yanaşmamasından... Kendini yukarıda, çok yukarıda bir yerde konumlandırmaya çalışmasından..." 
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