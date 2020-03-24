"Gül mü, Erdoğan mı?" anketinde çarpıcı sonuç

Optimar Araştırma şirketi bu pazar seçim olsa "Cumhurbaşkanlığı için kime oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.





Ankette "11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü mü tercih edersiniz, yoksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı mı?" sorusu da yer aldı. Anket sonucuna göre, yüzde 42,2 ile “kararsızlar” birinci çıkarken, Erdoğan’ı tercih edenler ise yüzde 41,8 oldu. Gül'e verilen destek ise yüzde 16.





Ankette Erdoğan'dan sonra en fazla destek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a verildi.





YANDAŞ YAZAR BİLE ŞAŞIRDI





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine medya havuzunda yer alan Hürriyet gazetezinin yazarı Abdülkadir Selvi anket sonucunun kendisini şaşırttığını ifade etti.





Selvi bugün yayımlanan makalesinde, "Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan-Gül üzerinden izlemeye çalıştığım için Optimar Araştırma’nın anketi benim için şaşırtıcı oldu." ifadelerini kullandı.





Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma’nın 10-18 Mart tarihleri arasında 2 bin 7 üzerinde yaptığı araştırmaya göre deneklere “Son tura Erdoğan ile Gül kalsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusu yöneltildi.