Gül neden Davutoğlu'nu istemedi?

İddiaya göre, Ali Babacan ile birlikte AKP'ye alternatif bir siyasi parti kurma hazırlıkları yürüten Abdullah Gül'ün, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket etmemesinin en önemli sebebi, Davutoğlu'nun sadece AKP tabanına seslenebileceğini düşünmesi ve Avrupa Birliği (AB) gibi konularda farklı bir bakış açısına sahip olması.







Yeniçağ Gazetesi'nden Fatih Ergin'in haberine göre, Davutoğlu cephesinden Gül'ün perde arkasından liderlik ettiği siyasi harekete yönelik keskin eleştiriler geliyor. Her ne kadar iki isim de AKP'den istifa etmeleri ve AKP politikalarını onaylamama noktasında benzer bir yaklaşıma sahip olsalar da, Gül-Babacan ikilisinin, Davutoğlu'ya karşı tavır alması, Davutoğlu cephesinden keskin eleştirilerin de fitilini ateşledi.





AKP'li bir kaynağa dayandırılan haberde, "Davutoğlu ile Babacan’ın partileşme çalışmalarının tek çatı altında toplanmasının Gül tarafından engellediğini hatırlatan eski AKP’li isim, “Sayın Gül’ün Ahmet Davutoğlu ile ilgili geçmişten gelen endişeleri var. Gül, Davutoğlu’un hırsı ile hareket ettiğini ve kontrol edilemez olduğunu düşünüyor. Ayrıca Davutoğlu’nun sürekli olarak Suriye’de yaşanan tabloyla anıldığını ve bu durumun da yeni oluşumu daha yolun başında yıpratacağını düşünüyor" ifadeleri dikkat çekti.





İki ismin sadece temel konularda değil, siyaset yelpazesindeki pek çok konuda da farklı fikirlere sahip oldukları kaydedilirken, Gül cephesinin, Davutoğlu ve ekibinin geniş bir vizyon ortaya koyamacağı görüşünde olduğu da kaydedildi.





Gül’ün, AB’ci ve liberal bir bakış açısıyla hareket ettiği ve Davutoğlu’nu ise bu çizgiden uzak gördüğü belirtildi.