Gül, Tunus'tan mesaj verdi: Kazanan...

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 6-7 Aralık tarihlerinden Tunus'un önemli düşünce kuruluşlarından The Arab Institute of Business Leaders (IACE) tarafından düzenlenen "Teşebbüs ve Devletin Yeni Rolü” başlıklı panelde konuştu.





Gül'ün konuşma yaptığı panelin diğer konuşmacıları ise şunlardı: Eski Tunus Cumhurbaşkanı Mohamed en-Nasır, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ve eski Yunanistan başbakanı Aleksis Çipras.





"TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TEMİNAT ALTINDA DEĞİLSE ÇATIŞMALAR KAÇINILMAZDIR"





Demokrasi vurgusu yapan Gül’ün konuşması "Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mesaj" olarak yorumlandı.





“Siyasetin amacı ve yönetenlerin sorumluluğu, hayat standartlarını, refahı ve insanların mutluluğunu arttırmaktır." diyen Gül, "Bu hedefe ulaşmak için atılacak ilk adım, barışı ve istikrarı sağlamak ve aynı zamanda farklı görüş ve ideolojilerin aynı alanı barışçıl bir şekilde paylaşmasını sağlamaktır." dedi.





Gül şöyle devam etti: "Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmadığı toplumlarda barış, kalkınma ve refahın sağlanamaması. İç çatışmalar ve dış müdahaleler bu koşullarda kaçınılmazdır. Bu temel ilkenin son örnekleri, Doğu Avrupa ve Arap Baharı’ndaki Sovyet sonrası demokratik dalga olmuştur."





GÜL: DEMOKRASİ OY SANDIĞINA İNDİRGENEMEZ





Demokrasinin sadece oy sandığından ibaret olmadığını vurgulayan Gül, "Demokrasiden ne anladığımız konusunda net olmalıyız. Her şeyden önce, demokrasi oy sandığına indirgenemez. ‘Kazanan her şeyi alır’ mantığı, seçimi kazanan her ne isterse yapabilir, bir ülkenin demokratik kalkınmasına zarar verir." ifadelerini kullandı.







11'inci Cumhurbaşkanı Gül, The Arab Institute of Business Leaders (IACE) tarafından düzenlenen "Teşebbüs ve Devletin Yeni Rolü” başlıklı panelde "Demokrasi sandığa indirgenemez." dedi.







"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ HER ŞEYDEN ÖNCE GELMELİ"





Demokrasinin insanların refah ve mutluluğu açısından önemli bir değere sahip olduğunu aktaran Gül, "Demokrasiler çoğunlukçu değil çoğulcu olmalı. Demokratik bir hükümet, yalnızca çoğunluğun taleplerine ve haklarına değil, aynı zamanda azınlık gruplarına ve kimliklerine de saygı duymalıdır." diye konuştu.





Gül, "Bu bağlamda, gerçek bir demokrasi, temel insan haklarının ve özgürlüklerinin evrensel standartlarla uyumlu olduğu, hukukun üstünlüğü ilkesinin her şeyden önce tutulduğu ve toplumun farklı kesimlerinin temsil edildiği ve katılma fırsatına sahip olduğu bir sistemdir." dedi.





ERDOĞAN YENİ PARTİ KURAN CEPHEYE SAVAŞ AÇTI





Gül'ün konuşması isim vermeden Erdoğan rejiminin demokrasi ve hukukdan nasıl uzaklaştığını ortaya koydu. Erdoğan yeni parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan'a destek verdiği için Gül'ü de hedef almaya başladı.





Erdoğan hafta sonu İstanbul'da yaptığı konuşmadı Gül için, "Selefim olan Cumhurbaşkanı" ifadesini kullandı. Aynı konuşmada Ahmet Davutoğlu, Babacan ve Mehmet Şimşek için "Bunlar dolandırıcı." dedi.