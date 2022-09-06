Gül’ün adaylığına ilginç yorum: 'Bence Erdoğan'ı destekleyenler bile...'

HERKESİN AKLINA GELEBİLECEK SORU

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2023’te yapılması planlanan seçimde tekrar aday olmasına karşı olmadığını yazdı.Hakan, bugünkü köşe yazısında Gül’ün olası adaylığı için “Karşı da değilim. Taraftar da değilim. Nötrüm” dedi ve şunları yazdı:“Bana ne? İster olur ister olmaz. Zerre umurumda değil. Ben sadece siyasi izan sahibi olduğunu iddia eden herhangi bir kişinin, Abdullah Gül’ü Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkarmayı aklının ucundan bile geçirebilmesine şaşıran biriyim."Son anketlere değinen Ahmet Hakan, "Erdoğan ve Gül karşı karşıya gelirse, Erdoğan yüzde 65 ile seçimi kazanır. Benim iddiam değil, bütün anketler bunu söylüyor" ifadelerini kullandı."İşin tam bu noktasında herkesin aklına gelebilecek soruyu soralım" diyen Hakan; "Madem öyle... Erdoğan’ı destekleyenler, neden Abdullah Gül’ün adaylığını teşvik etmeye kalkışmıyorlar?" sorusunu yönelterek bu soruya bir cevabının olmadığını söyledi. "Ben onların yerinde olsam Gül'ün adaylığına Fehmi Koru'dan bile fazla gaz veririm" diyen Hakan "Bir varsayım olarak aklıma şöyle bir şey geliyor: Erdoğan’ı destekleyenler bile bu kadar kolay zafer istemiyor olabilirler mi acaba?” dedi.