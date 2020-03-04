Samanyolu Haber /Gündem / Gülben Ergen beraat etti /04 Mart 2020 12:05

Gülben Ergen beraat etti

Şarkıcı Gülben Ergen'in eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

SHABER3.COM

Kanal 7 ve TRT'de sunuculuk yapan Erhan Çelik eski işe Gülben Ergen'e sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ettiği iddiası ile dava açmıştı. Ergen dünkü karar duruşmasında beraat etti.

Gülben Ergen, 2019 yılı ağustos ayında Kırıkkale’de Emine Bulut'un eşi tarafından hunharca katledilmesine dair sosyal medyada, “Konut dokunulmazlığını ihlal hafif gelir, ‘Ne var canım arabasını çizmişse’ derler. Ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur.” ifadelerini kullanmıştı. 

Erhan Çelik

"GEVŞEK GEVŞEK GÜLÜMSEYEN NAMUSSUZLAR!"

Eski kocası Erhan Çelik bu sözleri üzerine alınmış ve Ergen'i mahkemeye vermişti. 

Erhan Çelik, Ergen’in ayrıca “Gevşek gevşek gülümseyerek… Namus namus diyen, dilinden düşürmeyen namussuzlar.” sözleriyle de kendisine hakaret ettiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. 
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