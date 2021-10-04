Samanyolu Haber /Gündem / Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı /04 Ekim 2021 21:54

Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı

Evinde geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde de menisküs yırtığı oluştuğunu ifade etti.

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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, evinde bir kaza yaşadı.

Evinde ayak bileğini burkarak düşen Ergen, Instagram hesabından hastane odasından paylaşım yaparak "Unutmayın ki; kırık, çatlak, yırtık hepsi hallolur. Ruh sağlımız yerinde" açıklamasında bulundu.

Hastanede çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Gülben Ergen, sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde de menisküs yırtığı oluştuğunu ifade etti.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Ergen, şu ifadeleri kullandı;

"Dün gece evimizin içerisinde, düz yerde, ayak bileğimi nasıl burktuğumu anlamadan düşmeyi başaranlardanım... Süper Women tripleriyle 'Geçer, geçer. Yarına bir şey kalmaz' deyip, doktoru aramayan, hastaneye gitmeyen, gece ağrıdan 'sessizce inleyen' yine benim... Kahvaltıda krep, akşam maç öncesi bitmesi gereken ödevler, yazlıkların kalkıp, kışlıkların çıkması, verilecek kıyafetlerin denenmesi gibi tatlı detaylar günlük neşemizle devam ederken... Yola çıktığımız yeni markamızın reklam filminin son revizeleri, yayın tarihi, onayı, müziğinin okunması, onaylanan konser tarihlerinin takvimi, gidiş-dönüş detayları, nerede ne kostüm giyilecek, kendi markamın Sağlık Bakanlığı belgelerinin tamamlanması, yeni web sitesinin içeriği... Hepsine benim bakmam, hatasız onay vermem gereken bir kucak dolusu sorumluluk daha... 

ZOR AMA ŞİKAYET YOK

Zor ama şikayet yok... Sağ ayak tabanında avülziyon kırığı dediğimiz bağ yaralanması ve dizde de menisküs yırtığı... Hay maşallah... Arayan, soran yazan herkese teşekkürler. Ağrı kesicimi aldım, ayağımı uzattım. Bir köfteli yayla çorbamız var ki, yarın takla attırır bana... O zaman hep birlikte ne diyoruz? Unutmayın ki; kırık, çatlak, yırtık hepsi hallolur. Ruh sağlığımız yerinde..."

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