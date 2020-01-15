Samanyolu Haber /Gündem / Gülben Ergen'in Emine Bulut paylaşımına 2 yıl 4 ay hapis istendi /15 Ocak 2020 11:09

Gülben Ergen'in Emine Bulut paylaşımına 2 yıl 4 ay hapis istendi

Şarkıcı Gülben Ergen hakkında Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medya paylaşımında eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. 2 yıl 4 ay hapsi istenen şarkıcı, "Hem bir anne, hem bir kadın hem de sanatçı kimliğimle başımdan geçen olayları sevenlerimle paylaştım" dedi.

SHABER3.COM

Sözcü gazetesinden Ümit Türk'ün haberine göre, Erhan Çelik'le 2017’de boşanan Gülben Ergen, ağustos ayında Kırıkkale’de eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin facebook hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ergen paylaşımında, "Konut dokunulmazlığını ihlal hafif gelir, ‘Ne var canım arabasını çizmişse’ derler. Ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur” ifadesini kullandı.
Bu sözlerin daha önce aralarında konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme davasına atfen yazıldığını ileri süren Erhan Çelik, eski eşini savcılığa şikayet etti.

Çelik, şikayet dilekçesinde Ergen’in aynı paylaşımında yer verdiği 'Gevşek gevşek gülümseyerek… Namus namus diyen, dilinden düşürmeyen namussuzlar' şeklindeki sözleriyle de kendisine hakaret ettiğini belirtti.

Erhan Çelik uzlaşma istemedi
Dosyayı inceleyen savcılık, yasa gereği tarafları uzlaşmaya çağırdı. Uzlaşma sağlanamayınca, Ergen hakkında ‘Hakaret’ suçundan 5 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.


Hazırlanan iddianamede Ergen’in ifadesine de yer verildi. Bahse konu sosyal medya paylaşımının kendisine ait olduğunu kabul eden ünlü şarkıcı ifadesinde, “Hem bir anne hem bir kadın hem de bir sanatçı olarak başımdan geçen bir olayı sevenlerimle paylaşma ihtiyacı hissettim. Çünkü, o gün yaşadıklarım aslında ne kadar şanslı olduğumu bana gösterdi” dedi.

Savcılık, Ergen’in, 'başımdan geçen bir olayı sevenlerimle paylaşma ihtiyacı hissettim' sözlerinin Çelik’i açıkça kastettiğini belirtti. İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 26 Şubat’ta görülecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gülben Ergen'in Emine Bulut paylaşımına 2 yıl 4 ay... Sonraki Haber >>

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Kaza kaçınılmaz oldu

Kaza kaçınılmaz oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:13:21