Samanyolu Haber /Gündem / Gülbin Tosun, Binali Yıldırım’ı fena gömdü: Asgari düzeyde Türkçe matematik şart /22 Kasım 2021 11:45

Gülbin Tosun, Binali Yıldırım’ı fena gömdü: Asgari düzeyde Türkçe matematik şart

FOX Tv Ana Haber sunucusu Gülbin Tosun, 7 puan artan ABD enflasyonu için “ABD’de enflasyon 7 kat arttı, bizde 2 kat” diye savunan Binali Yıldırım’ı “Asgari düzeyde Türkçe ve matematik bilgisi olması gerekiyor” diyerek eleştirdi.

Asgari düzeyde Türkçe matematik şart

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye’deki enflasyon artışı ile ilgili memleketi Erzincan’da konuştu. Yıldırım, “Bugün Amerika’da sıfırdan yüzde 7’ye çıkmış enflasyon. Bu ne demektir, 7 kat artış. Bizde 10’lardan 20’ye çıkmış, 2 kat artış. İyi mi, değil” dedi.

ABD’deki enflasyon artış oranının 7 kat olduğunu savunan Yıldırım’a tepkiler sürüyor.

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FOX Ana Haber Sunucusu Gülbin Tosun, Yıldırım’ın videosunu verdikten sonra şu ifadeleri kullandı: “Devletin en üst kademelerinde görev yapan kişilerin en azından asgari düzeyde Türkçe ve matematik bilgisi olması gerekiyor.”

Tosun, Yıldırım’ın öğretmenler gününde tahtaya yazdığı imla hatası dolu cümleyi de hatırlattı.

Gazeteci İsmail Dükel de Yıldırım’a tepki gösterdi. Dükel, “ABD’deki yıllık yüzde 7’lik enflasyonun, ülkemizdeki yüzde 50’lik enflasyondan daha kötü olduğuna inandırmaya çalışan yöneticilerden uzak kalmanız dileği ile herkese günaydın..” dedi.


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