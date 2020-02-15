'Güldür Güldür Show' Almanya turnesi kanlı bitti: Bir Türk öldürüldü

Berlin Tempodrom'da gerçekleşen Güldür Güldür Show'un Almanya turnesi kanlı bitti. Şovun gösterildiği salondan çıkan gruba, 15 kişilik bir grup saldırdı.İki grup arasında çıkan kavgada silahlar patladı. En az 7 kişinin yaralandığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.







Güldür Güldür Show’un sona ermesinin ardından saat 23.00 civarından salondan dışarı çıkan gruba, siyah giyimli 15 kişilik bir grup saldırdı. İki grup arasında çıkan kavgada silahlar patladı. Ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır silahlı polisler çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Saldırının nedeni ve iki grubun birbiriyle anlaşmazlığı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.





Alman basını, “Türkler’in şovunun ardından, Berlin’de silahlı çatışma çıktı” diyerek olayı geniş şekilde duyurdu. Tempodrom salonu, Türkler’in yoğun olarak yaşadığı ve ‘Küçük İstanbul’ denilen Kreuzberg'da bulunuyor. Ölen kişinin Türk kökenli olduğu belirtilirken, şu ana kadar kimliği konusunda bir açıklama yapılmadı. Ağır yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtiliyor.