Samanyolu Haber /Gündem / Güldür Güldür Show'da Nureddin Nebati skeci yayınlandı /15 Mayıs 2022 13:08

Güldür Güldür Show'da Nureddin Nebati skeci yayınlandı

Güldür Güldür Show'un yeni bölümünde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili bir skeç yer aldı. Nebati'nin gündem olan "Gözlerime bakın ne görüyorsunuz" sorusuna skeçte "Mazota zam görüyorum" ifadeleriyle yanıt verildi.

Güldür Güldür Show'da Nureddin Nebati skeci yayınlandı

SHOW TV'nin yayınlanan Güldür Güldür Show'un tanıtımında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin yapıldığı bir skeç de yer almıştı. Fakat son bölümde bu skeç ekranlar gelmemişti.

Güldür Güldür'ün yeni bölümünde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konu edildi.

Bakan Nebati'nin gündem olan "Gözlerime bakın ne görüyorsunuz" sorusuna ise skeçte "Mazota zam görüyorum" ifadeleriyle yanıt verildi

Bakan Nebati skecin yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerini kullandı.


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