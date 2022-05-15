Güldür Güldür'de gündem 'iktidar medyası': Tuvalet kağıdına gerek kalmadı

Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan Güldür Güldür Show programının yeni bölümünde iktidarı destekleyen gazetelerin "Ekonomide altın çağ", "Almanya bizi kıskanıyor" gibi manşetlerine gönderme yapıldı. Skeçte, gazeteler için "Tuvalet kağıdına gerek kalmadı, bunları kullanabiliriz" denildi.





Türkiye'de yaşayanların ekonomik sıkıntılar çekmesine rağmen iktidara yakın gazetelerde, "Panda yavruladı", "Ekonomide altın çağ", "Almanya bizi kıskanıyor" manşetlerine yer verilmesini eleştiren skeç, seyircilerden alkış aldı.