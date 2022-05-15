Samanyolu Haber /Gündem / Güldür Güldür'de gündem 'iktidar medyası': Tuvalet kağıdına gerek kalmadı /15 Mayıs 2022 12:05

Güldür Güldür'de gündem 'iktidar medyası': Tuvalet kağıdına gerek kalmadı

Güldür Güldür Show programının yeni bölümünde, gazetelerde çıkan "Panda yavruladı", "Ekonomide altın çağ", "Almanya bizi kıskanıyor" manşetleri eleştirildi.

Güldür Güldür'de gündem 'iktidar medyası'

Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan Güldür Güldür Show programının yeni bölümünde iktidarı destekleyen gazetelerin "Ekonomide altın çağ", "Almanya bizi kıskanıyor" gibi manşetlerine gönderme yapıldı. Skeçte, gazeteler için "Tuvalet kağıdına gerek kalmadı, bunları kullanabiliriz" denildi.

Türkiye'de yaşayanların ekonomik sıkıntılar çekmesine rağmen iktidara yakın gazetelerde, "Panda yavruladı", "Ekonomide altın çağ", "Almanya bizi kıskanıyor" manşetlerine yer verilmesini eleştiren skeç, seyircilerden alkış aldı.  
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