Samanyolu Haber /Gündem / İşte 'telefonunu çıkar' diyen dayıların korkulu rüyası: Cahilsavar /05 Şubat 2023 13:09

İşte 'telefonunu çıkar' diyen dayıların korkulu rüyası: Cahilsavar

Türkiye'nin ihtiyacı olan süper kahramanı Güldür Güldür Show açıkladı. Çıkar telefonunu diyen amcalar kaçacak yer arayacak. Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show programında 'cahil savar' konulu bir skeç gündem oldu.

İşte dayıların korkulu rüyası: Cahilsavar

Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show ekranların en sevilen eğlence programlarından biri haline geldi. Gündeme dair göndermelerin sıklıkla yer aldığı skeçlerle dikkat çeken yapımda yeni bir gönderme yapıldı.

Güldür Güldür'ün son bölümünde vatandaşların merakla beklediği cahillik hakkında bir skeç yayınlandı.

Yayınlanan skeç adeta sosyal medyada viral oldu.

Komedi programı Güldür Güldür'ün dün akşam yayınlanan son bölümünde Türk Milleti'nin sinir uçlarına dokunan 'cahil savar' ile ilgili bir skeç yapıldı.

Sosyal medyada ilgi gören söz konusu skeçte, Paşa halk kahramanı cahil savardır. Nerede bir cahil konuşsa müzik ile birlikte ve cahili bantlayıp paketleyip götürür.

Sokak röportajları ve televizyon programları dahil olmak üzere herkes cahil savardan nasibini alır.

Skeç, sosyal medyada gündem olurken binlerce kişi tarafından da beğenildi.

İşte hayallerdeki süper kahraman: Cahil savar
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte 'telefonunu çıkar' diyen dayıların korkulu rüyası:... Sonraki Haber >>

[Harun Tokak ] Mahalle Mescidi

[Harun Tokak ] Mahalle Mescidi

İşte dayıların korkulu rüyası: Cahilsavar

İşte dayıların korkulu rüyası: Cahilsavar

Mansur Yavaş 'erik dalı' oynadı, Meral Akşener tempo tuttu

Mansur Yavaş 'erik dalı' oynadı, Meral Akşener tempo tuttu

ABD Çin'in 'casus balonu'nu böyle vurdu

ABD Çin'in 'casus balonu'nu böyle vurdu

Dünyaya haykırış: Neredesiniz?

Dünyaya haykırış: Neredesiniz?

Ukraynalı bakanın evinden çıkan paralar dudak uçuklattı

Ukraynalı bakanın evinden çıkan paralar dudak uçuklattı

İstanbul'daki otobüs kazası kamerada

İstanbul'daki otobüs kazası kamerada

– 5 derecede et kuyruğuna girdiler

– 5 derecede et kuyruğuna girdiler

İşte dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği

İşte dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği

Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar

Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:01:01