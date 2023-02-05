İşte 'telefonunu çıkar' diyen dayıların korkulu rüyası: Cahilsavar

Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show ekranların en sevilen eğlence programlarından biri haline geldi. Gündeme dair göndermelerin sıklıkla yer aldığı skeçlerle dikkat çeken yapımda yeni bir gönderme yapıldı.



Güldür Güldür'ün son bölümünde vatandaşların merakla beklediği cahillik hakkında bir skeç yayınlandı.



Yayınlanan skeç adeta sosyal medyada viral oldu.



Komedi programı Güldür Güldür'ün dün akşam yayınlanan son bölümünde Türk Milleti'nin sinir uçlarına dokunan 'cahil savar' ile ilgili bir skeç yapıldı.



Sosyal medyada ilgi gören söz konusu skeçte, Paşa halk kahramanı cahil savardır. Nerede bir cahil konuşsa müzik ile birlikte ve cahili bantlayıp paketleyip götürür.



Sokak röportajları ve televizyon programları dahil olmak üzere herkes cahil savardan nasibini alır.



Skeç, sosyal medyada gündem olurken binlerce kişi tarafından da beğenildi.



İşte hayallerdeki süper kahraman: Cahil savar