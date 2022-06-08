Samanyolu Haber /Gündem / Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci /08 Haziran 2022 10:10

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

Son dönemde siyasi skeçler ile de gündeme gelen Güldür Güldür Show bu kez de 'altılı masa' skeci ile ekranlara geliyor.

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

Nebati skeci olay olmuştu

SHOW TV'nin yayınlanan Güldür Güldür Show'un tanıtımında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin yapıldığı bir skeç de yer almıştı. Fakat son bölümde bu skeç ekranlar gelmemişti.

Güldür Güldür'ün yeni bölümünde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konu edildi.

Bakan Nebati'nin gündem olan "Gözlerime bakın ne görüyorsunuz" sorusuna ise skeçte "Mazota zam görüyorum" ifadeleriyle yanıt verildi


'iktidar medyası'

Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan Güldür Güldür Show programının yeni bölümünde iktidarı destekleyen gazetelerin "Ekonomide altın çağ", "Almanya bizi kıskanıyor" gibi manşetlerine gönderme yapıldı. Skeçte, gazeteler için "Tuvalet kağıdına gerek kalmadı, bunları kullanabiliriz" denildi. Türkiye'de yaşayanların ekonomik sıkıntılar çekmesine rağmen iktidara yakın gazetelerde, "Panda yavruladı", "Ekonomide altın çağ", "Almanya bizi kıskanıyor" manşetlerine yer verilmesini eleştiren skeç, seyircilerden alkış aldı.
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Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

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