Güldür Güldür'den çok konuşulacak bir skeç daha: Kaypak siyaset mağduru AKP milletvekili

Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un 322. bölümünde, 12 aylık bir komadan uyanan AKP'li milletvekilinin danışmalarına sormadan röportaj vermesi ile başlıyor.







Komadan çıkan iktidar milletvekili önce 'Piramitleri ile ünlü ülke' diyerek Mısır ve Sisi'ye hakaretler ediyor,







Ardından muhabir Ortadoğu ülkeleri ile ilişkileri soruyor. İktidar Milletvekili Önce 'Darbenin sponsoru diyerek' Ortadoğu ülkesi Birleşik Arap Emrilikleri, ardından da Suriye ile ilgili çok ağır ifadeler kullanıyor.





Muhabir üçüncü soruya geçerken odaya giren danışmanlar, İktidar milletvekiline Erdoğan'In Sisi ile el sıkıştığı fotoğrafı gösteriyor.







Ardından da Erdoğan'ın 'Siyasette küslük olmaz' sözüne atıf yapılarak 'barıştık' deniyor.











Skeç boyunca Erdoğan'dan 'kendisi' diyerek söz edilmesi de dikkatlerden kaçmadı.







Ardından traji komik olaylar gelişiyor.