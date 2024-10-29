'Gülen’in bıraktığı meşaleyi daha da ileriye taşıyacağız'

İslami çalışmaları ile dünyaca tanınan Güney Afrikalı Prof. Dr. Farid Esack, 20 Ekim Pazar akşamı vefat eden Fethullah Gülen Hocaefendi için Johannesburg’taki Nizamiye Camii’inde kılınan gıyabında cezane namazına katıldı. Namaz çıkısında Nizamiye’nin misafir odasında organize edilen taziyeye katılan Prof. Esack, “Doğduğu ve çok işler yaptığı ülkesinde vefatına verilen resmi tepkinin bu kadar tatsız olması acı verici, ama yaptıklarının hesabını Allah huzurunda verecekler. Bizim sorumluluğumuz, bıraktığı meşaleyi yerden almak ve koşarak ileriye taşımaya devam etmektir.” ifadelerini kullandı.





Harvard Üniversitesi ile İngiltere ve Almanya’nın önde gelen teoloji bölümlerindeki çalışmalarıyla tanınan ve Johannesburg Üniversitesi’nde İslami çalışmalar profesörü olarak görev yapan Prof. Dr. Farid Esack, Güney Afrika’nın Midrand kentindeki Nizamiye Camii avlusunda TR724’e konuştu. Türkmen Terzi'nin röportajında ünlü profesör, vefat eden Fethullah Gülen Hocaefendi ve kurucusu olduğu Hizmet Hareketi hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.





Prof. Esack, Hocaefendi'nin hayatı ve bu dünyadan ayrılışı üzerine, “Ümmetin gerçek bir devi dünya genelinde yitip gitmiştir. Ancak bu bir ölüm değil, bir ayrılıştır.” dedi. Hocaefendi'nin Hizmet Hareketi mensupları için olduğu kadar dünya genelindeki Müslümanlar için de büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Esack, “Bu ayrılıkla ilgili büyük bir üzüntü, hüzün ve kayıp hissi var,” ifadelerini kullandı. Esack, üzüntülerini Kuran-ı Kerim’in Bakara Suresi’nden bir ayetle teselli ettiğini belirterek, “Allah yolunda öldürülenler için ‘ölüler’ demeyin. Aksine onlar diridirler, fakat siz bunun farkında değilsiniz,” şeklindeki ayete atıfta bulundu.





Hocaefendi'nin öğretilerinin dünya genelinde yaşayan binlerce insan tarafından takip edildiğini ve onun adına yapılan çalışmaların Hocaefendi'nin mirasının devam ettiğinin, hayatta olduğunun bir göstergesi olduğunu belirten Esack, özellikle Güney Afrika’daki etkisinin oldukça derin olduğunu vurguladı.





Güney Afrika’daki En Güçlü Etkilerden Biri Nizamiye ve Okullar





Prof. Esack, Güney Afrika’daki Hizmet Hareketi’nin etkisinin “muazzam” olduğunu ifade etti ve bu etkinin en somut örneklerinden birinin Nizamiye Camii olduğunu söyledi. “Güney Yarımküre’nin en güzel camisi olarak kabul edilen bu harika cami, Hocaefendi'nin Güney Afrika’ya olan katkısının sadece zirvesidir,” diyen Esack, caminin yanı sıra Hizmet Hareketi’nin ülke genelinde inşa ettiği okullar, yardım kuruluşları, kültürel ve dini programların da önemine değindi.





Ülkede yaygınlaşan Hizmet okullarının, Güney Afrika’nın en başarılı okulları arasında yer aldığını belirten Esack, “Bu kurumlar, Güney Afrika’da silinmez bir iz bırakmış ve topluma çeşitli seviyelerde etki etmeye devam etmektedir.” dedi.





İnsanlığa Hizmet Hareketi





Esack, Hizmet Hareketi’nin katkılarını “insanlığa hizmet” olarak tanımladı. Prof. Esack, hareketin Müslüman ve gayrimüslim toplumlar üzerindeki kalıcı etkisini vurgulayarak, “Bu katkılar sadece Müslüman topluma değil, tüm insanlığa hizmet etmek amacıyla yapılmaktadır,” dedi. Hocaefendi'nin manevi ve kültürel alanlarda açtığı yolda ilerlemeye devam eden hareketin, hem toplumsal hem de dini hayatta önemli izler bıraktığını belirtti.





Prof. Esack, Hocaefendi ve Hizmet Hareketi’nin Güney Afrika’daki topluma ve Müslüman dünyasına sunduğu katkıların önemini anlatarak sözlerini tamamladı.