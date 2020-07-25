'Gülen, Mandela gibi barışa hizmet eden bir insan'

Martin Luther King'in öğretilerinden ilham alan üniversite olarak tanınan MoreHouse Üniversitesi dekanı Dr.Lawrence Carter, “Mandela sadece Güney Afrika için değil, Amerika için de bir örnek, bizim şu anda Mandela gibi rol modellere ihtiyacımız var. Biz öğrencilerimizi adaletin,merhametin yaşayan (yaşamış) modelleri ile çevreliyoruz. Biz çatışma çözümlerine (conflict resolution) değil, ‘sevgi devrimine’ yoğunlaşıyoruz” dedi. “Sevgi bizim aradığımız adaletin önemli bir parçasıdır” diyen Dr Carter, “Üniversitemizde barışa hizmet etmiş Mandela’nın, Fethullah Gülen’in, Gandi gibi iki yüzden fazla şahsiyetin portrelerini çelik camekanlarda sergiliyoruz” sözleri ile karşılaştığı zorluklarla şiddete bulaşmadan mücadele eden şahsiyetlerin isimlerinin yaşatılmasının önemine değindi.







Programa Yeni Delhi’den bağlanan, Hindistan’ın kurucusu olan Mahatma Gandi’nin büyük torunu ve Gandhi Vakfı kurucusu Tushar Arun Gandhi ise şunları söyledi, “İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde dünyanın barış ve sevgi içinde yaşaması, birlikte hareket ederek koronavirüs ile mücaddele etmesi için Martin Luther King, Mandela, Fethullah Gülen, Gandi, Dalay Lama, Rahibe Terasa gibi süper barış kahramanlarına ihtiyacı var. Bizim gibi kuruluşların bir araya gelmesi, koronavirus sonrası insanlığın barış ve sevgi içinde yaşayacakları bir dünyanın taslağını oluşturabilmemiz için çok hayatidir.”





Panel’e Dr. Carter ile Amerika’dan bağlanan AfSV Başkanı Dr. Alp Aslandoğan ise Hizmet Hareketini şöyle tarif etti: “Hizmet Hareketi kuruluşundan itibaren üç konu üzerinde yoğunlaşıyor. Eğitim aynen Mandela’nın söylediği gibi dünyanın kronikleşmiş problemlerini çözmek, insanların kalbi ve zihni dünyalarını inşa etmek açısından en iyi yöntemdir. Diğergamlık ise bütün dinlerde ve hümanizmde olduğu gibi insanlığın birbiri ile bağı olduğu felsefesine dayanır ve başkasına yardım ederken aslında kendinize yardım ediyorsunuzdur. Hizmet’in ahlaki prensipleri başkalarının mutluluğuyla mutlu olma ve Allah’ın rızasını başkalarına yardım etmede arama üzerine kurulmuştur. Hizmet hareketine gönül vermiş insanlar kendi ruh dünyalarını kurarken aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı bir vazife biliyorlar ve en önemlisi eğitim faaliyetleri ile insanların kendi kendilerine yardım etmelerini öğretiyor.”





Nelson Mandela Vakfı CEO’su Sello Hatang’ın ise “Geçen Hafta Birleşmiş Milletler Genel Sektereri António Guterres’in de bahsettiği gibi vakıf olarak en önemli görevimiz insanlara umut vermek. Mandela 27 yıl hapis yattı ve hiç bir zaman ümitsizliğe düşmedi… Hapishaneden çocuklarına yazdığı mektuplarda ‘benim için üzülmeyin, ben mutlu ve iyiyim, güç ve umut doluyum’ dediyse biz kimiz ki ümitsizliğe düşeceğiz, kendimiz ve gelecek nesiller adına hayal ettiğimiz dünyayı kurmak adına devamlı mücadele etmeliyiz” dedi.





‘Ya birlikte hareket edeceğiz ya da birlikte düşeceğiz’





Guterres, Nelson Madela 2020 Yıllık Toplantıları’nda yaptığı, ilk kez çevrimiçi olarak düzenlenen çarpıcı konuşmasında, “İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük küresel ekonomik kriz ve gelirlerde ise 1870'den bu yana en büyük düşüşle karşı karşıyayız…‘Ya birlikte hareket edeceğiz ya da birlikte düşeceğiz’ sözleri ile içinden geçtiğimiz süreci tanımlamıştı. Genel Sekterer, “Herkes için adil ve sürdürülebilir gelecek için tek yolun, gençlerin onurlu bir şekilde yaşamalarına, kadınların erkeklerle aynı beklenti ve fırsatlara sahip olmalarına ve kırılgan kesimlerin korunmasına imkan tanıyacak bir “Yeni Toplumsal Sözleşme”den geçtiğini söylemişti.





Temmuz ayı Mandela ayı olarak kutlanıyor





Birleşmiş Milletler’in Mandela’nın doğum günü olan 18 Temmuz’u Uluslararası Nelson Mandela Günü ilan etmesiyle, özellikle Güney Afrika’da bütün Temmuz ayı boyunca çeşitli etkinliklerle Nelson Mandela anılıyor. Her yıl, hayatını özgürlük mücadelesine adayan Mandela’nın avukat, insan hakları eylemcisi, tutuklu ve cumhurbaşkanı olarak geçirdiği 67 yıl anısına insanlar 67 dakika boyunca okulları yeniliyor, yetimhanelere, huzur evlerine yardım ediyor, sokakları temizliyor. Bu yıl Covid-19’den dolayı bir çok Mandela programı online olarak gerçekleşti. Turkuaz Harmoni Enstitüsü de Nelson Mandela Vakıf ve Güney Afrika’da yayın yapan Capitol Radyo ile beraber Mandela’nın anısına online “Ubuntu” programı düzenledi. Moderatör Dr. Govender, “Ben sen olduğun için varım anlamındaki ‘Ubuntu’ felsefesine içinden geçtiğimiz koronavirus salgınında her dönemden daha çok ihtiyaç duyulduğu, ubuntuyu yaşam felsefeleri haline getiren Gandi, Nelson Mandela, Fethullah Gülen gibi insanların barış ve dayanışma miraslarının yaşatılmasının önemine” değindi. Program Turkuaz’ın sosyal medya hesaplarından ve Capitol Radyo’dan canlı yayınlandı.





TÜRKMEN TERZİ / GÜNEY AFRİKA

