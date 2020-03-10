Fethullah Gülen Hocaefendi: Soru çalmak haramdır, tasvip edilemez







Malum olduğu üzere son günlerde soru çalma diye bilinen bir adli vakanın tartışmalarına şahit olduk. Bu tartışma yaşanırken bazı gerçekler unutuldu, bazıları çarpıtıldı, bazıları ihmal edildi…





Mesela KPSS ile ilgili ilk iddialar ortaya atıldığında iktidarın sınava nasıl kol kanat gerdiği, olayın araştırılmasını nasıl engellediği unutuldu.





İlk soruşturma yapıldığında ortaya çıkan isimlerin AKP ve MHP yönetimlerine kadar gidip nasıl dayandığı ihmal edildi. Muhalefetin 7 kez KPSS araştırılsın teklifinin her defasında AKP oylarıyla reddedildiği unutuldu.





Yine unutuldu ki Hizmet Hareketi’nin resmî kurumları soru çalma meselesi ilk gündeme geldiğinde bir deklarasyon yayınladı, “olayın ucu nereye dayanırsa dayansın” araştırılması gerektiğini resmen ifade etti.









YouTube kanalı aracılığıyla “Bu vahim bir iddiadır, kim olursa olsun hırsızlık yapanın Allah belasını versin. Asla hırsızlık hoş görülemez” gibi açıklamalar da duymazdan gelindi.



