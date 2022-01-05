Samanyolu Haber /Spor / Gülen taraf penaltı atışları sonrası Beşiktaş oldu /05 Ocak 2022 23:38

Gülen taraf penaltı atışları sonrası Beşiktaş oldu

Turkcell Süper Kupa finalinde kazanan ekip, penaltı atışları sonucu rakibi Fraport TAV Antalyaspor'u 5-3 yenen Beşiktaş oldu.

SHABER3.COM

Bu yıl Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Turkcell Süper Kupa finalinde kazanan ekip, penaltı atışları sonucu rakibi Fraport TAV Antalyaspor'u 5-3 yenen Beşiktaş oldu.

İlk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelenin ikinci yarısında Fraport TAV Antalyaspor eşitliği sağladı.

Maçtaki iki gol de Beşiktaşlı Atiba'dan geldi. İlk yarıda rakip fileleri havalandıran Atiba ikinci yarıda ise ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin iki uzatma devresinde de gol olmayınca mücadelede seri penaltı vuruşlarına geçildi.

Fraport TAV Antalyaspor'un iki penaltı vuruşundan yararlanamadığı maçta siyah beyazlı oyuncular kullandıkları 4 penaltıyı da gole çevirince mücadelenin kazanan Beşiktaş oldu.

Siyah beyazlılar böylelikla Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Turkcell Süper Kupa'yı da kazanarak geçtiğimiz sezonu 3 kupayla kapatmış oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gülen taraf penaltı atışları sonrası Beşiktaş oldu Sonraki Haber >>

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

AKP’li belediye başkanından olay görüntüler!

AKP’li belediye başkanından olay görüntüler!

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı

Şevki Yılmaz'dan AKP'ye ilginç öneri

Şevki Yılmaz'dan AKP'ye ilginç öneri

'Büyük Operasyon'

'Büyük Operasyon'

Yılbaşı gecesi köprüde isyan ettiren olay

Yılbaşı gecesi köprüde isyan ettiren olay

Sudan'da sular durulmuyor

Sudan'da sular durulmuyor

1978'de üretime başlayan İBB Halk Ekmek'i RTE kurmuş!

1978'de üretime başlayan İBB Halk Ekmek'i RTE kurmuş!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:16:55