Gülen taraf penaltı atışları sonrası Beşiktaş oldu

Bu yıl Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Turkcell Süper Kupa finalinde kazanan ekip, penaltı atışları sonucu rakibi Fraport TAV Antalyaspor'u 5-3 yenen Beşiktaş oldu.





İlk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelenin ikinci yarısında Fraport TAV Antalyaspor eşitliği sağladı.





Maçtaki iki gol de Beşiktaşlı Atiba'dan geldi. İlk yarıda rakip fileleri havalandıran Atiba ikinci yarıda ise ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.





Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin iki uzatma devresinde de gol olmayınca mücadelede seri penaltı vuruşlarına geçildi.





Fraport TAV Antalyaspor'un iki penaltı vuruşundan yararlanamadığı maçta siyah beyazlı oyuncular kullandıkları 4 penaltıyı da gole çevirince mücadelenin kazanan Beşiktaş oldu.





Siyah beyazlılar böylelikla Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Turkcell Süper Kupa'yı da kazanarak geçtiğimiz sezonu 3 kupayla kapatmış oldu.

