Samanyolu Haber /Gündem / ''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin'' /31 Ekim 2022 12:39

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

Gazeteci Erkam Tufan Aytav, YouTube' kanalına Milli Yıldız Hakan Şükür'ü konuk aldı. Programda, kendisi ile ilgili kirli bir pazarlığı deşifre eden Hakan Şükür, Erdoğan'ın Trump'a ''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin'' dediğini aktardı.

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

Son günlerde YouTube'un en çok konuşulan ismi Hakan Şükür, Erkam Tufan Aytav'ın 'Tayyibistan'dan seçmeler' programına konuk oldu.

40 dakika süren programın belki de en çarpıcı bölümü, Rahip Bronson karşılığında Fethullah Gülen Hocaefendi'nin iadesinde başarısız olan Erdoğan'ın Trump'a ''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin'' dediğinin ortaya çıktığı andı.

Hakan Şükür, tüm süreci detaylarıyla adım adım anlattı.




BABALA VE FLU TV

Hatırlanacağı gibi, BabalaTv'den Oğuzhan Uğur, Hakan Şükür'e önce program teklif etmiş, hemen akabinde de dramatik bir şekilde geri adım atmıştı.

Şükür, donrasında da FLUTV youtube kanalından İlker Canikligil'e geniş bir röportaj vermişti.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken sürgündeki gazeteci Erkam Tufan Aytav, Hakan Şükürü Konuk aldı.
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