Son günlerde YouTube'un en çok konuşulan ismi Hakan Şükür, Erkam Tufan Aytav'ın 'Tayyibistan'dan seçmeler' programına konuk oldu.







40 dakika süren programın belki de en çarpıcı bölümü, Rahip Bronson karşılığında Fethullah Gülen Hocaefendi'nin iadesinde başarısız olan Erdoğan'ın Trump'a ''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin'' dediğinin ortaya çıktığı andı.





Hakan Şükür, tüm süreci detaylarıyla adım adım anlattı.

















BABALA VE FLU TV



