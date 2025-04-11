Samanyolu Haber /Gündem / Gülhane'de toplanan Erkan Baş ve TİP'li öğrencilere polis ablukası: En az 43 gözaltı! /11 Nisan 2025 00:11

Gülhane'de toplanan Erkan Baş ve TİP'li öğrencilere polis ablukası: En az 43 gözaltı!

Gülhane Parkı'nda toplanan Türkiye İşçi Partili (TİP) öğrenciler polis ablukasına alındı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yüzünü kapatan polise "Kanunsuz iş yaptığın için yüzünü gizliyorsun, insan utanacağı işi yapmaz" ifadeleriyle tepki gösterdi. Türkiye İşçi Partisi, en az 43 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gülhane Parkı’nda öğrencilerle bir araya geldi. Parkta yapılan etkinlik polisler tarafından ablukaya alındı.

'İNSAN UTANACAĞI İŞİ YAPMAZ'

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, yüzünü kapatan polislere karşı, "Kanunsuz iş yaptığın için yüzünü gizliyorsun, insan utanacağı işi yapmaz. Ne oldu zoruna mı gitti? Neden yüzünü dönüyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

EN AZ 43 GÖZALTI

Türkiye İşçi Partisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda en az 43 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gençler Yalnız Değil! TİP'li Öğrenciler'in çağrısıyla Genel Başkanımız Erkan Baş'ın katılımıyla Gülhane Parkı'nda bir araya gelen gençlerimiz, hiçbir gerekçe gösterilmeden ablukaya alındı. Şu ana kadar tespit edebildiğimiz 43 gencimiz hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Bu ülkenin aydınlık geleceği olan gençlerimizin onuru ayaklar altına alınamaz, yarınları karartılamaz!

Bu hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltmek için tüm avukatları Vatan Emniyete, tüm dostlarımızı TİP İstanbul İl Binamızın önüne çağırıyoruz. Bu hukuksuzluk cevapsız kalmayacak!"
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