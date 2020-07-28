Samanyolu Haber /Gündem / Gülistan Doku’nun erkek arkadaşının tutuklanma talebine ret! /28 Temmuz 2020 20:01

Gülistan Doku’nun erkek arkadaşının tutuklanma talebine ret!

Tunceli'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesi çalışmaları devam ederken Doku'yu arama çalışmaları 206'ncı günde AFAD ekiplerinin gölde botlar ile yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'in Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı ve Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Z.A.'nın tutuklanma talebi reddedilerek soruşturmanın tutuksuz devam edilmesine karar verildi.

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Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan ve 5 Ocak’tan beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun son görüldüğü Sarısaltık Viyadüğü’nün altından geçen Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki suyun tahliyesi çalışmaları devam ederken, şu ana kadar su seviyesinin 9 metre düştüğü belirtildi. Gülistan Doku’yu arama çalışmaları 206’ncı günde AFAD ekiplerinin gölde botlar ile yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti. Doku’nun ablası Aygül Doku’nun bot içinde katıldığı arama çalışmalarında bugün de bir ize rastlanmadı.

“SU ÇEKİLDİĞİNDE AK İLE KARAYI GÖRECEĞİZ”

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen’in Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı Gülistan’ın erkek arkadaşı Z.A.’nın gözaltına alınarak tutuklanma talebinin reddedilmesi ile ilgili olarak konuşan Aygül Doku, şu ifadeleri kullandı:

* Geçtiğimiz Cuma günü aile avukatımız aracılığı ile Gülistan’ın erkek arkadaşı Z.A’nın tutuklanması için Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştuk. Ancak Başsavcılık bugün tutuklanma istemini reddetmiş.

* Benim kardeşimin Ulusal Kriminal Dairesi’nin gönderdiği bilirkişi raporu ile 2 gün alıkonulduğu belirtilmişti. 4 Ocak gecesi kardeşimin zorla araca bindirildiği kesin ve ayrıca bu konuda görgü tanıkları da var.

* Yine bir gün sonra 5 Ocak günü sabah saatlerinde Gülistan, erkek arkadaşı Z.A.’nın çalıştığı kafeye gidip hızla çıkmaya çalışıyor ve erkek arkadaşı yine alıkoyuyor. Gülistan belki 5 Ocak günü o kafeden rahat çıkmış olsaydı belki bugün akıbetini biliyor olacaktık.

* Gülistan’ın erkek arkadaşı Z.A tarafından 2 gün alıkonulduğu kanıtlanmışken, biz aile olarak bugün tutuklanma kararı bekliyorduk ama tutuklanmadı. Aile olarak bizim beklentimiz tutuklanacağı yönündeydi. Bu duruma çok üzüldük.

* Bu su indiğinde burası kurutulacak denildi bizlere. Bu su buradan çekildiğinde biz ak ile karayı göreceğiz. Gülistan’ın buraya gelip intihar etmiş deniliyor. Ben Gülistan’ın intihar ettiğine inanmıyorum. Gülistan gelip burada intihar etmiş ise bile bunun sorumlusu erkek arkadaşı Z.A.’dır ve tutuklanması gerekmektedir.
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