Gülistan Doku’yu arama çalışmaları durduruldu

Dersim’de 5 Ocak’tan bu yana şüpheli bir şekilde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde yapılan arama çalışmaları, İçişleri Bakanlığın talimatıyla bugün itibariyle durduruldu.







Doku’nun ablası Aygül Doku, sosyal medya hesabından ailenin Dersim’e taşınacakları duyurusunu yaptı.





Abla Doku’nun paylaşımı şöyle:





“Aile olarak Tunceli’ye taşınacağız. Biz kızımızın bir belirsizlikte yok olmasına izin vermeyeceğiz. Baş şüpheliler açık ve net ortada olup elini kolunu salaya salaya gezerken, kimse bizden 21 yaşındaki kızımızı unutmasını beklemesin.”