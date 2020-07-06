Samanyolu Haber /Gündem / Gülistan Doku’yu arama çalışmaları durduruldu /06 Temmuz 2020 20:34

Gülistan Doku’yu arama çalışmaları durduruldu

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için su altında yapılan arama çalışmaları durduruldu. Doku ailesi arama çalışmalarını sürdürmek için Dersim’e taşınma kararı aldı.

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Dersim’de 5 Ocak’tan bu yana şüpheli bir şekilde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde yapılan arama çalışmaları, İçişleri Bakanlığın talimatıyla bugün itibariyle durduruldu.

Doku’nun ablası Aygül Doku, sosyal medya hesabından ailenin Dersim’e taşınacakları duyurusunu yaptı.

Abla Doku’nun paylaşımı şöyle:

“Aile olarak Tunceli’ye taşınacağız. Biz kızımızın bir belirsizlikte yok olmasına izin vermeyeceğiz. Baş şüpheliler açık ve net ortada olup elini kolunu salaya salaya gezerken, kimse bizden 21 yaşındaki kızımızı unutmasını beklemesin.”
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