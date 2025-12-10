Samanyolu Haber /Gündem / ‘Güllü’ dosyasına gizlilik kararı geldi: Kızı ve arkadaşına ağır suçlama /10 Aralık 2025 17:21

‘Güllü’ dosyasına gizlilik kararı geldi: Kızı ve arkadaşına ağır suçlama

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun emniyetteki sorguları sürüyor. Operasyonda Gülter ve Ulu ile aynı evde gözaltına alınan 17 yaşındaki İrem isimli kişi serbest bırakıldı. Gülter ve Ulu’nun ‘kasten öldürme’ suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenildi. Gülter ve Ulu’yu Yalova’dan İstanbul’a aracıyla götüren kişi ile İstanbul’da kaldıkları evin sahibi de gözaltına alındı. Dosya için gizlilik kararı verildi.

SHABER3.COM

Öte yandan bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada olayla ilgili verilen ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasında çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu’nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkilerin olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin işlemleri sürerken, soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, “Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Güllü’ dosyasına gizlilik kararı geldi: Kızı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:46:56