‘Güllü’ dosyasına gizlilik kararı geldi: Kızı ve arkadaşına ağır suçlama

Öte yandan bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada olayla ilgili verilen ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasında çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu’nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkilerin olduğu kaydedildi.



Şüphelilerin işlemleri sürerken, soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, “Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri” dedi.

