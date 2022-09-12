İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'da verdiği bir konserde, imam hatip mezunu bir çalışma arkadaşıyla ilgili sözleri yeniden gündeme getirilerek hedef gösterilmesinin ardından tutuklanan ve 'konutu terk etmeme' şeklindeki 'adli kontrol' ile serbest bırakılan Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı.





İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararla, Gülşen hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.





Kıyafetleri üzerinden gerici çevrelerce sık sık hedef alınan şarkıcı Gülşen, nisan ayında verdiği bir konserde sarf ettiği sözlerin sosyal medyaya düşmesinin ardından yeniden hedef gösterilmişti. Görüntülerde Gülşen’in samimi olduğu bir çalışma arkadaşı hakkında, “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” dediği duyulmuştu.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen'in sosyal medyaya yansıyan ifadeleri üzerine soruşturma başlatmış, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması yöneltilen Gülşen'in kolluk görevlilerince 'mevcutlu bir şekilde' Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatı vermişti.





Talimat üzerine gözaltına alınan Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edimiş, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.





Gülşen, mahkemedeki savunmasında tutuksuz yargılanmak istediğini belirterek, "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum” demişti.





İKTİDAR SÖZCÜLERİ HEDEF ALMIŞTI





Gülşen, ifadeleri nedeniyle iktidar sözcüleri tarafından da 'nefret suçu' işlemekle itham edilmişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Gülşen’i hedef almıştı.





Gülşen daha sonra ev hapsi şeklindeki ‘adli tedbirle’ serbest bırakılmıştı.





1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen şarkıcı, dava kapsamında 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.





Dava dosyasında 702 kurum ve kişi, 'müşteki' sıfatıyla yer alıyor. Kurumlar arasında MÜSİAD, KADEM gibi AKP'ye yakınlığıyla bilinen yapılar, kişiler arasında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gibi tanıdık simalar bulunuyor.