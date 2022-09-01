Gülşen'le ilgili mahkemeden yeni karar

İmam Hatiplilerle ilgili kullandığı 'sapık' ifadesi büyük tepki çeken ve sonrasında geçirdiği soruşturmanın ardından tutuklanan Gülşen'in tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilerek durumu ev hapsine çevrilmişti.





Avukatı aracılığıyla bu duruma yapılan itirazın ise reddedildiği belirtildi.



Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, dün ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sundu. Talep, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi. Gülşen'in "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrolünün devamına karar verildi.