Samanyolu Haber /Gündem / Gültekin Avcı yeniden gözaltında! /14 Eylül 2019 17:54

Gültekin Avcı yeniden gözaltında!

Yargılandığı davada yattığı süre göz önünde bulundurularak dün tahliye edilen gazeteci-yazar Gültekin Avcı yeniden gözaltına alındı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yargısı, skandal gözaltı kararını havuz medyasına sızdırarak Saray'a da mesaj verdi.

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Selam Tevhid Davası'nda yargılanan ve üç yıldır İzmir Şakran Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gültekin Avcı dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurduğu havuz medyasının amiral gemisi Sabah’ın haberine göre Avcı'nın tahliye kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı anında itiraz etti. 

NÖBETÇİ MAHKEMEDEN ALELACELE TUTUKLAMA KARARI ÇIKARDILAR

İtiraz üzerine İstanbul Nöbetçi 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Gültekin Avcı hakkında alelacele "yakalama" kararı çıkardı.

Avcı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Karabağlar ilçesinde bir akrabasının evinde kendisine "geçmiş olsun" ziyaretine gelen akrabalarının gözü önünde yeniden gözaltına alındı. 

Gültekin Avcı tahliyesinin üzerinden 12 saat bile geçmeden AKP'nin talimatı ile hareket eden yargı marifetiyle yeniden gözaltına alındı. 

SABAH'IN MUHABİRİ, AVCI'NIN TUTUKLANACAĞINI NEREDEN BİLİYOR?

Gazeteci-yazar Avcı'nın avukatının bile haberi olmayan gözaltı kararının havuz medyası tarafından duyurulması dikkati çekti. 

Sabah'ın yalan haber rekortmeni muhabiri Ferhat Ünlü'nün Avcı'nın tutuklanarak yeniden cezaevine konulacağını iddia etmesi "kararların mahkeme salonlarında verilmediğini" bir kere daha gözler önüne serdi. 

MAHKEME TUTUKLULUKTA GEÇİRDİĞİ SÜREYİ DİKKATE ALMIŞTI

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu Gültekin Avcı ve Ensar Doğan’ın tutuklukta geçirdiği süreyi ve sanık Ramazan Candan’ın ise mevcut delil durumunu dikkate alarak üç kişinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. 

Heyet üç isim için "karakolda haftada bir imza atma" yükümlülüğü getirmişti.
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