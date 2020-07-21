Samanyolu Haber /Gündem / Gültekin'in katilini savunan hesaba suç duyurusunda bulunuldu /21 Temmuz 2020 19:01

Gültekin'in katilini savunan hesaba suç duyurusunda bulunuldu

CHP Muğla Kadın Kolları Başkanlığı, Muğla'da katledilen Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı için sosyal medya uygulaması Instagram'da açılan 'Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir' adlı sayfa hakkında suç duyurusunda bulundu.

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5 gün önce Muğla'da kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Pınar Gültekin'in bugün ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Katilin, evli ve bir çocuk babası Cemal Metin Avcı olduğu ortaya çıktı. Pınar Gültekin'i öldüren katil Cemal Metin Avcı için sosyal medya uygulaması Instagram'da 'Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir' adlı sayfa açılması büyük tepki çekti. CHP Muğla Kadın Kolları, hesabı açanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP'li kadınlar yaptıkları yazılı açıklamada "Muğla CHP İl Kadın kolları olarak ilimizde vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin’in derin üzüntüsü içerisindeyken bir de bu vahşi cinayeti meşrulaştıran, suçu ve suçluyu öven paylaşımları görmek canımızı çok ama çok yakmıştır. Suçlular kadar suçu övenler de hatalıdır. Biz bu durumu asla kabul etmiyoruz. Pınar Gültekin cinayetini meşrulaştıran paylaşımlar yapan “Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir” adlı instagram hesabının yöneticileri hakkında Suçu ve Suçluyu Övme Suçu (TCK 215) kapsamında soruşturma açılması için avukatımız Pınar Alpay Tozun aracılığı ile Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna duyururuz.” denildi.
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