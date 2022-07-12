Gülten Kaya'dan eşi Ahmet Kaya'ya çatal fırlatan Erdal Acar hakkında paylaşım!

Ahmet Kaya, 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği ödül töreninde "Kürtçe kaset çıkaracağım" dediği için bir grup tarafından saldırıya uğramış, üzerine çatal fırlatılmıştı. Kaya kendisine çatal fırlatan kişinin Erdal Acar olduğu söylemişti.





Acar'ın Sarallar grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, 23 yıl önce çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak Acar hakkında yorumda bulundu.





'Bir kez daha hafıza silinmez diyeyim'

Gülten Kaya söz konusu paylaşımında "1999 MGD gecesi ve Ahmet Kaya'ya parmak sallayan bir vatanperver (!) daha; Erdal Acar! 'Suç, yağma' vb. nedenlerle tutuklanmış. Bir kez daha 'hafıza silinmez' diyeyim!" ifadelerine yer verdi.







