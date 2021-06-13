Gül'ün 20 yıllık başdanışmanı saf mı değiştirdi?

Abdullah Gül gibi Kayserili olan Çangal, terörle mücadele birimlerinde komiser olarak görev yaparken Gül’ün koruma müdürü olarak kariyerinde hızlı bir sıçrama yapmıştı. Kronos Haber'de yer alan habere göre ismi Abdullah Gül ile özdeşleşmiş olan Çangal, Abdullah Gül’ün son 20 yılındaki her olayın şahidi olarak biliniyor.







AKP’LİLERLE SERT POLEMİKLERE GİRMİŞTİ





Gül’le yakın olarak bilinen Karar gazetesinin duyurduğu ‘ilişkisini kesti’ haberi sosyal medyada da paylaşılsa da Çangal’ın yaklaşık 6 aydır Gül ile bağlarını kopardığını iddia ediliyor. Zaman zaman AKP’li önemli isimlerle yine sosyal medya üzerinden tartışan Çangal, Gül’ün çatı adaylığı konusunda AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile sert bir polemik yaşamıştı. Hamza Dağ, Gül için “Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı ama Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir” demiş Çangal ise twitter hesabından, “Şahsiyet ve onur yoksunu havlayan her ite, köpeğe kemik atacak değiliz…” diyerek karşılık vermişti.





ÇANGAL’IN “TANIŞTIRDIĞI” RAŞİT AYDIN DA AYRILDI, OFİSTEN “GÖREVİ YOKTU” AÇIKLAMASI GELDİ





Çangal’ın Abdullah Gül’le yollarını ayırması hakkında bir diğer iddia ise Ankara kulislerinde Hayrünnisa Gül’ün Çangal’ı istememesi olarak konuşuluyor. Bu arada Gül’ün emekliliğin ardından Osman Çangal tarafından Gül’ün ekibine dahil edilen Refah ve Fazilet Partili geçmişi ile tanınan Raşit Aydın da yaptığı bir açıklama ile 11. Cumhurbaşkanı Gül ile hiçbir bağının kalmadığını ifade etti. Gül’ün, Boğaziçi eylemlerini desteklediğini, HDP’nin kapatılmasına karşı çıktığını ifade eden Aydın; gayri resmi olarak yürüttüğü danışmanlık görevinden de istifa ettiğini açıkladı. Gül’ün resmi ofisinden yapılan açıklamada ise Aydın’ın danışmanlık görevinde olmadığı kaydedilerek “Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün, eski koruma müdürü Osman Çangal vesilesiyle tanıdığı Reşit Aydın’ın ofisimizde herhangi bir görevi olmamıştır” denildi.





Osman Çangal’ın görevine halen Cumhurbaşkanlığı kadrosunda devam ettiği de iddialar arasında yer alıyor.





SOSYAL MEDYA HESABINDA SOYLU VE ERDOĞAN TWEETLERİ





Çangal'ın sosyal medya mesajlarında Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu yanlısı mesajları dikkat çekiyor. Çangal'ın AKP'li birçok ismin tweetlerini paylaştığı da görülüyor.



