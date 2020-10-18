Gül'ün korumasının çarptığı kişi öldü

İstanbul Şişli’de Büyükdere Caddesi üzerinden Zincirlikuyu istikametine doğru seyir halindeki E.D.'nin kullandığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Yücel'e çarptı.





Şiddetli çarpma sonucu havaya fırlayan Yusuf Yücel metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin akabinde yaralı Yücel'i ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.





Ameliyata alınan Yücel tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şoför E.D.’nin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün koruması olduğu öğrenildi.





Polis ekipleri, çevrede inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaklaşık bir saat boyunca yapılan inceleme ve çalışmaların ardından otomobil kaza mahallinden çekilirken, sürücü E.D. ise ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.