Samanyolu Haber /Ekonomi / "Gülün ruhu" için 26,6 milyon dolar /12 Kasım 2020 15:49

"Gülün ruhu" için 26,6 milyon dolar

Pembe elmas, İsviçre’nin Cenevre şehrinde Sotheby’s müzayede evinde açık artırmada 26,6 milyon dolara satıldı.

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Rusya’da bulunan ve "ender" elmaslar arasında gösterilen pembe elmas İsviçre’nin Cenevre şehrinde açık artırmada 26,6 milyon Amerikan Doları'na (204 milyon TL) satıldı.

"Gülün ruhu"  isimli elmas şimdiye kadar açık artırmaya çıkan en büyük pembe elmas oldu.

Rusya’da 2017 yılında bulunan 14,8 karatlık elmasın alıcısının ismi açıklanmadı.

Pembe elmas, 2017 yılında Rusya’ya bağlı Saha Cumhuriyeti’nde bulunmuştu. "Gülün ruhu" Rus Alrosa şirketinin koleksiyonundaki üç taştan biri.

Pembe elmaslar, değerli taşlar arasında en nadir bulunan ve uluslararası pazarda en çok talep gören taşlar.


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