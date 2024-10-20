Samanyolu Haber /Gündem / Gümrük bilgilerini değiştirip İsrail'e 'dikenli tel' satışına devam ediyorlar /20 Ekim 2024 12:43

Gümrük bilgilerini değiştirip İsrail'e 'dikenli tel' satışına devam ediyorlar

Türkiye ile İsrail'e arasında yapılan ticaretin gümrük bilgilerinde 'Filistin Devleti' olarak geçirilerek devam ettiği ortaya çıktı.

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Gazze'de İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana sosyal medya hesabından Türkiye'nin İsrail'le ticaret sevkiyatlarına devam ettirdiğine dair paylaşımlarda bulunan gazeteci Metin Cihan, İsrail ile ticaretin hala devam ettiğini yazdı. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türkiye'den giden dikenli tellerin Mescid-i Aksa'ya çekildiği konusu gündem olmuştu. Edinilen bilgiye göre; Türkiye'den İsrail'e giden dikenli teller, şimdi de gümrük çıkış evraklarında Filistin Devleti yazarak İsrail'e gönderilmeye devam ediyor.



İSRAİL MEDYASINDA GÜNDEME GELDİ
İsrail medyasında konuya ilişkin iddiaların haberleştirildiği bilgisinin yer verildiği paylaşımda Türkiye ile ticaretin Filistin maskesi altında devam ettiği bilgisi yer aldı. 
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