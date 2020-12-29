Samanyolu Haber /Gündem / Gümrükçülere direnmiş, üstelik ailesini de alet etmiş... /29 Aralık 2020 10:23

Gümrükçülere direnmiş, üstelik ailesini de alet etmiş...

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği eski basın müşaviri Veysel Filiz'i aracında 100 kilo eroinle yakalayan ekibin görevden alınacağı iddia edildi. Veysel Filiz'in yakalandığı operasyonda neler yaşandığı da basına sızdı.

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Hamzabeyli gümrük kapısında eski diplomat Veysel Filiz’in 100 kilo uyuşturucuyla yakalanmasının faturasının operasyonu yapan ekibe çıkarılacağı iddia edildi.

T24’te Tolga Şardan imzasıyla yer alan habere göre, “Hamzabeyli’deki Eroin Operasyonunun Perde Arkası | Filiz: Ben Diplomatım, Arayamazsınız” başlıklı yazısında Veysel Filiz’in aracında eroinin nasıl yakalandığını anlattı. 

Olayın 8 Aralık tarihinde gerçekleştiğini ifade eden Şardan, yazısında şu ifadelere yer verdi: “Ailesinin de içinde bulunduğu araçla Hamzabeyli Sınır Kapısı’na gelen Filiz, kendisine ait umumi pasaportu gümrük görevlilerine gösterip işlem yapmak istedi.

İşlem yapıldığı sırada, bilgisayar kayıtlarında aracın incelemesini yapan gümrük görevlileri, Filiz’in aracıyla ilgili sistemde ihbar kaydı bulunduğunu tespit etti.

Zira araçla ilgili ihbar kaydı Ankara’da merkezdeki sistemden girilmişti. Araçla ilgili bilgilerin sisteme girilmesiyle birlikte ekranda uyarı vermesi sonrasında aracın detaylı aranması zorunluluğu doğdu.

Bunun üzerine gümrük görevlileri Filiz’e, aracın x-ray sistemine çekileceğini ve detaylı arama yapılacağını söyledi.”

‘DİPLOMATIM ARACIMI ARAYAMAZSINIZ’ DEDİ

Araçta arama yapılacağının açıklanmasının ardından Filiz’in gümrük görevlilerine hitaben ‘eski diplomatım, arayamazsınız’ dediğini aktaran Şardan, “Bu tanımlamaya karşılık olarak gümrük görevlileri, Filiz’den bu durumu ispat etmesini istediler. Fakat Filiz diplomat olduğunu ispatlayacak belgeleri gösteremedi.” ifadesine yer verdi.

Aracın arama yapmak için hangara çekildiğini ifade eden Şardan, “Araç bu arada x – ray araması için hangara çekildi. İlk aşamada tespit yapılamadı, ancak aramaya katılan uzman köpek aracın bagaj bölümünden gelen kokuyu tespit etti.

Aracın bagajındaki eşyaların çıkartılmasıyla yapılan detaylı aramada ‘çok ustaca’ hazırlamış özel bir bölme bulundu. Gümrük görevlileri 100 kilograma yakın uyuşturucu paketlerini tek tek zuladan çıkarttı.” şeklinde anlattı.

EKİP GÖREVDEN ALINACAK İDDİASI

Şardan, yerel kaynaklardan edindiği bir başka bilgiye göre ise, eski diplomatın aracında uyuşturucu maddeyi yakalayan ekibin geleceğinin biraz karanlık göründüğünü belirterek, “Yakalamanın yanında olayın kamuoyuna yansımasının faturasının görevini yapan ekibe kesileceği yönünde değerlendirmeler var. Ekibin olayın üzerinden zaman geçmesine rağmen halen ‘baskı altında’ olduğu ve yakın zamanda çalışanların farklı birimlerde görevlendirileceği iddiası mevcut.” ifadesini kullandı.
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