Gümüş 7 yılın zirvesinde

Fazla talepten dolayı perakende satış noktaları külçe ve sikke gümüş talebiyle hafta sonu dolup taşarken Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Apmex gibi değerli metal satıcıları, aşırı talepten dolayı Asya piyasaları açılana kadar siparişleri işleme koyamayacaklarını söyledi.





Gümüş vadeli kontratları, Reddit kullanıcılarının akımıyla geçen haftayı neredeyse yüzde 6 yükselişle kapatmıştı. Geçen yılı yüzde 50’ye yakın yükselişle kapatan gümüş, yıllık performansta altını ikiye katlamıştı.





Bloomberg News’a göre, altın/gümüş rasyosu son birkaç yılın düşüğünde seyrederken emtia fiyatlarını yükseltmek için GameStop’takinden daha fazla bir çaba gerekiyor.







Gümüş fiyatları yeni haftaya Türkiye saati ile 11:12’te yüzde 11 yükselişle başlayarak ons başına 30,05 dolar seviyesinden işlem görüyor.



