Samanyolu Haber /Ekonomi / Gümüş ışıldıyor /07 Ocak 2021 14:08

Gümüş ışıldıyor

2020 yılında gramı 7 lirayı aşarak tarihi rekor kıran gümüşün 2021'de yeni rekorlar kırabileceği belirtiliyor.

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Gümüş piyasası uzmanı David Morgan'dan önemli açıklamalar geldi. Morgan, 2021 yılı için beklentilerini açıklarken, endüstriyel ve yatırım talebinin katlanacağını belirtti.

Morgan, sert yükseliş beklediğini belirterek Apple, Tesla ve Samsung gibi dev firmaların gümüş bulamayacağını da açıkladı.

TALEP ARTTI, GÜMÜŞ SERT YÜKSELECEK

Gümüş fiyatı ile ilgili YouTube üzerinde verdiği bir mülakatta Morgan, 2021 yılında da gümüşün yükseleceğini belirterek yüzde 40’ın üzerinde bir artış beklediğini ifade etti. 

Gümüş fiyatının her yıl yaklaşık yüzde 44 oranında bir yükseliş kaydettiğini ifade eden Morgan, şöyle konuştu: "Gümüş, altını, platini, paladyumu ve diğer metallerin hepsini performans olarak geride bırakıyor. Gümüşün bu sene güvenli liman olma özelliğini geri kazandığını düşünüyorum. Ayrıca perakende yatırımcılarda inanılmaz bir talep patlaması gözlemledik. Bu da fiziksel gümüşün baskılanarak fiyatlarda artışı beraberinde getirecek."

FİZİKSEL ZORLUK İÇİNDE OLACAKLAR

Gümüş uzmanı olarak tanınan Morgan, gümüşün yatırım talebinin artmasının dev şirketlerin fiziksel gümüş bulmasında zorluk oluşturacağını belirtti. 

Piyasada gümüşün az bulunduğunu belirten Morgan, yatırımcılarında talep etmesi ile birlikte fiyatının beklenenden fazla bir yükselişe itebileceğini kaydetti.

Gümüş fiyatları dolar/TL kurunun düşmesine rağmen yükselişini sürdürüyor. 2021 yılının ilk üç gününde gümüş, yüzde 4 oranında artış göstererek yatırımcısının yüzünü güldürdü.
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