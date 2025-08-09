Günaydın: İmamoğlu ile ilgili davalarda kanunlara uygun davranan hakimler sürülüyor

Ekrem İmamoğlu’nun Akın Gürlek’i tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın kararında beraat şerhi düşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Mehmet Can Kozan, İstanbul 45. İş Mahkemesi hakimliğine atandı.



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:



“Ekrem Başkan’la ilgili davalarda, Anayasa uyarınca kanunlara ve vicdanlarına uygun davranmaya çalışan hakimler sürülmeye devam ediliyor.



Sondan başlayarak sayalım;



1- Akın Gürlek’i tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla 14. ACM’de yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun tüm suçlardan beraati yolunda oy kullanan üye hakim, İş Mahkemesi’ne,



2- Diploma iptaline karşı Ekrem Başkan’ın açtığı davaya bakan Istanbul 5. idare Mahkemesi’nin başkan ve üyesi BİM’ne,



3- Büyükçekmece Adliyesi’nde görülen ihale davasında 4 kez üst üste mütalaa vermeyi reddeden savcıyı uyaran Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Diyarbakır’a,



4- Ahmak davasında dayatılan cezayı vermeyi reddeden Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Samsun’a sürüldü.



Mızrak çuvala sığmıyor. Yazıklar olsun!”