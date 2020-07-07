Samanyolu Haber /Gündem / Güncel corona verileri açıklandı /07 Temmuz 2020 20:07

Güncel corona verileri açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona verilerini açıkladı. 19 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyuran Koca, bugünkü vaka sayısının da bin 53 olduğunu belirtti. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var" dedi

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İlk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsüyle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Tabloya göre bugün 50 bin 545 test yapılırken bin 53 yeni vaka tespit edildi.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Virüs nedeniyle bugün 19 kişi hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’deki toplam vefat sayısı 5 bin 260’a, toplam vaka sayısı ise 207 bin 897’ye yükseldi.

Yayımlanan tabloya göre bugün 2 bin 297 kişi ise coronayı yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 185 bin 292’ye çıktı.

“YÜZDE 7 DAHA AZ VAKA VAR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

*Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer.

*Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?


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