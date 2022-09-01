Güncellenmiş Covid19 takviye aşılarına onay çıktı

CDC danışma paneli, yarın bu dozlarla ilgili verileri görüşecek. Önce COVID-19 açısından yüksek risk altındaki kişilerin bu dozları yaptırması gekecek mi sorusuna da yanıt aranacak.

ABD, bu iki şirketten 170 milyondan fazla doz satın aldı. Pfizer, önümüzdeki hafta sonuna kadar bu dozların 15 milyonunu gönderebileceğini söyledi.

Asıl soru, aşılardan bıkan insanların tekrar kolları sıvayıp sıvamayacağı. Aşılanan Amerikalılar’ın sadece yarısı önerilen ilk takviye dozunu oldu.

Güncellenmiş takviye dozların, kış aylarındaki vaka artışlarının azalmasına ve geniş çapta yayılmaya devam eden BA.5 alt varyantının baskılanmasına yardımcı olması umuluyor.FDA Başkanı Doktor Robert Califf, "Bu güncellenmiş takviye dozlar bize bir sonraki COVID-19 dalgasının önüne geçme fırsatı sunuyor" dedi.Şimdiye kadar COVID-19 aşıları, farklı varyantlar ortaya çıkmasına rağmen orijinal Corona virüsünü hedef alıyordu. Yeni takviye dozlarsa, kombine aşılar.Bu dozların yarısını orijinal aşı içeriği oluştururken, diğer yarısı şimdiye kadarki en bulaşıcı varyantlar olarak kabul edilen BA.4 ve BA.5'e karşı koruma içeriyor.Bu kombinasyon, birden çok varyanta karşı çapraz korumayı arttırmayı amaçlıyor.Pfizer firmasının aşı sorumlusu Annaliesa Anderson, Associated Press ajansına verdiği demeçte bu aşılar için, "Gerçekten en geniş koruma fırsatını sağlıyor" ifadesini kullandı.Güncellenen takviye dozlar yalnızca, orijinal aşıları yani ilk aşıları yaptırmış olan kişiler için.Pfizer ve ortağı BioNTech tarafından üretilen bu dozlar 12 yaş ve üzeri herkese uygulanabilecek. Moderna'nın güncellenmiş aşıları ise yetişkinlerde– tek doz yapılan aşının ya da iki doz halinde uygulanan ilk aşıların veya en son takviye dozun üzerinden en az iki ay geçmişse uygulanabilecek. Bu dozlar, ilk kez aşı olacak kişilere yapılmayacak.Sonbahardaki aşılama kampanyası başlamadan önceki bir diğer adım da, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) bu takviye dozları kimlerin yaptırması gerektiğini açıklaması.Pfizer, Ekim ayı başlarında 5 ila 11 yaşındaki çocuklar için güncellenmiş takviye dozlarının onayı için FDA'e başvurmayı planlıyor.