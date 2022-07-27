Günde 1 fincan Türk kahvesi içmenin vücuda faydaları

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da, bir önceki hafta ise Ankara’da ‘Kahve Festivali’ndeydim. Dükkân olarak sağlıklı atıştırmalıklarımızı katılımcılarla buluşturduk, “Kahvenin saati olur mu?” başlığı altında kahve ile fit tarifleri denedik. Sağlıklı ürünün lezzetli olabileceği konusunda binlerce kişiden tam not almak benim için çok sevindiriciydi.





Günümüzde dünya nüfusunun %80’inin her gün kafeinli bir ürün tükettiğini biliyor musunuz? Her gün milyarlarca kişi sabahları uyanık kalmak, gece vardiyasını atlatmak ya da öğleden sonra enerjisini artırmak için kafeine başvuruyor. Kahve aslında kültürümüze yerleşmiş içeceklerden biri, Türk halkı olarak da kahveyi sevdiğimiz bir gerçek. Örneğin, atalarımızdan miras Türk kahvesini sevmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Yapılan çalışmalar ayrıca çeşitli sağlık yararları olduğunu da bildiriyor. Ben de bugün kahvenin vücudumuza etkilerinden bahsetmek istedim.







