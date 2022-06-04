Günde 10-15 adet kiraz yerseniz bakın neler oluyor?

1-Vitamin ve mineral deposudur

100 gram kiraz ortalama 14-15 adettir ve 65 kaloriye tekabül eder. A vitamini, potasyum içeriği ve lif açısından zengin olmasının yanı sıra antioksidan içeriği de yüksektir.





2-Gut hastalığının tedavisinde etkilidir





Halk arasında zengin hastalığı olarak bilinen gut hastalığı, kandaki ürik asit yüksekliğinden kaynaklanır. Yüksek ürik asit özelliklerde vücutta ayak başparmağında, eklemlerde birikerek ağrı ve şişkinliğe sebep olur. Kiraz kanda yüksek olan ürik asitin dışarı atılmasını ve kanda dengelenmesine yardımcı olarak gut hastalığı tedavisinde önemli rol oynar.





3-Böbrek sağlığını korur

Kirazda bulunan kinik asit, böbreklerin taş ve kum yapmasını önler veya oluştuysa daha rahat kum dökülmesine yardımcı olur.



