Samanyolu Haber /Gündem / Günde 10-15 adet kiraz yerseniz bakın neler oluyor? /04 Haziran 2022 18:26

Günde 10-15 adet kiraz yerseniz bakın neler oluyor?

Yaz geldi, tadıyla damakları şenlendiren kiraz tezgahlardaki yerini aldı.

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İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde vücuda sağladığı yararlar saymakla bitmeyen kiraz, hastalıkların tedavisinde bile kullanılıyor. Üstelik "Kilo almaktan korkuyorum" diyenler için de kiraz oldukça sağlıklı! "Kiraz kaç kalori?", "Kirazın faydaları nelerdir?", "Kirazın içinde hangi vitamin var?", "Kiraz neye iyi gelir?", "Kiraz yağ yakar mı?" diye merak ediyorsanız cevabı Diyetisyen Ferdi Öztürk verdi. İşte kirazın hiç duymadığınız 7 şifası...

1-Vitamin ve mineral deposudur 
100 gram kiraz ortalama 14-15 adettir ve 65 kaloriye tekabül eder. A vitamini, potasyum içeriği ve lif açısından zengin olmasının yanı sıra antioksidan içeriği de yüksektir.

2-Gut hastalığının tedavisinde etkilidir 

Halk arasında zengin hastalığı olarak bilinen gut hastalığı, kandaki ürik asit yüksekliğinden kaynaklanır. Yüksek ürik asit özelliklerde vücutta ayak başparmağında, eklemlerde birikerek ağrı ve şişkinliğe sebep olur. Kiraz kanda yüksek olan ürik asitin dışarı atılmasını ve kanda dengelenmesine yardımcı olarak gut hastalığı tedavisinde önemli rol oynar.

 3-Böbrek sağlığını korur
Kirazda bulunan kinik asit, böbreklerin taş ve kum yapmasını önler veya oluştuysa daha rahat kum dökülmesine yardımcı olur.

4-Bağışıklığı güçlü tutar
Kiraz meyvesi fitokimyasallar açısından zengin, antioksidan bir meyvedir. Vücutta oluşabilecek iltihabi reaksiyonların önlenmesine, vücut şişliği ve ödemin atılmasına yardımcı olarak enfeksiyon hastalıklarına karşı savaş açar.

5-Kabızlığa iyi gelir 
Lif açısından zengin olan kiraz sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık ve şişkinlik problemi olanlara yardımcı olur.

 6-Yağların vücutta depolanmasını önler
Obezite tedavisinde fitokimyasal içeriği sayesinde lipit metabolizmasının düzenlenmesine yardımcı olan kiraz diyetlerde mutlaka yer almalı.
Günde 10-15 adet ara öğünlerde tüketilecek olan kiraz depo yağların azaltılmasına, kan şekerinin dengelenmesine, insülin direncinin kırılmasına büyük destek oluyor.

7-Vücuttaki nikotini atar
Sigara içenlerde nikotin hızlıca akciğerlere ulaşır ve kana karışır. Nikotin bağımlılık yapan keyif verici bir maddedir. Günde 1 porsiyon kiraz, nikotinin vücuttan atılmasını sağlar.

İçeriğindeki flavonoidler sayesinde hücre duvarının zarar görmesini engelleyerek vücuttaki zehri temizler.
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