Günde 14 ilaç kullanan 84 yaşındaki Nusret amcayı tutukladılar

84 yaşındaki Nusret Muğla, cezası Yargıtay tarafından onandığı için bu sabah tutuklanıp Manisa T Tipi Cezaevine konuldu. Muğla daha önce de aynı cezaevinde 7 ay kalmıştı. Uzun yıllar Manisa’da ayakkabıcılık yapan Nusret Muğla, Bank Asya’ya para yatırdığı, Manisa’daki Feza Derneği’ne üye olduğu ve gençlerden oluşan Nevbahar adlı gruba dahil olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





Bold’un haberine göre; Eylül 2016’da Manisa Emniyet Müdürlüğü’nde 31 gün gözaltına kaldıktan sonra tutuklanan Nusret Muğla, o dönemde kalp rahatsızlığı geçirmiş ve İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesinde anjiyo olmuştu. Anjiyonun ardından tahliye edilen Muğla tutuksuz yargılanıyordu.





GÜNDE 14 İLAÇ KULLANIYOR





Kalp, tansiyon, romatizma, prostat, böbrek sorunları ve beyinde denge bozukluğu nedeniyle günde 14 ilaç içen Nusret Muğla, “İlaçlarla ayakta duruyorum. Tahliye olduktan sonra bir ara yürüyemez hale geldim. Tekrar kardiyoloji bölümüne gittim. Doktor yine ameliyat olmanız gerekiyor, dedi. Bu yaştan sonra ameliyat olmak istemiyorum dedim, doktora. İki tane daha kalp ilacı verdi. Güçlendirici. Onları da sabah akşam içiyordum” dedi. Eşiyle birlikte evden çıkmayan Nusret Muğla’nın tüm ihtiyaçlarını oğlu karşılıyordu.







BÜLENT ARINÇ’IN LİSE ARKADAŞI





Bülent Arınç’ı liseden beri tanıdığını söyleyen Nusret Muğla, “Yakın ilişkilerimiz vardı. Ailece tanışıyorduk. Ben siyasete girmedim, çok teklif ettiler, düşünmedim. Çok bahsetmek istemiyorum aslında. Kimseyi incitmek istemiyorum” diye konuştu.