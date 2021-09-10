Samanyolu Haber /Sağlık / Günde iki tane poğaça yiyorsanız yandınız!.. /10 Eylül 2021 09:41

Günde iki tane poğaça yiyorsanız yandınız!..

Her sabah tüketildiği vakit vücutta ciddi yağlanmalara neden olan poğaçanın oluşturduğu yağ oranının birebir replikası, diyetisyen Esra Çelakıl tarafından gösterildi.

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Sabahları yetişme telaşına kapılarak kahvaltıyı hayatından çıkaran birçok kişi var.

Kahvaltı yerine poğaça ve açma alternatifine başvuran kişiler, vücutlarına kısa sürede yüksek miktarda yağ girmesine neden oluyor.

Okulların açılmasıyla da öğrencilere tükettirilen poğaçaların yağ oranına karşı velilere uzmanlar tarafından uyarı yapıldı.

Poğaça tüketimi uyarısı

Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, iş yoğunluğu sebebiyle kahvaltıya zaman ayıramayan veya sabah kargaşası sebebiyle çocuklarının çantasına poğaça koyup okula göndererek çocuğunun en önemli öğününü poğaça ile geçiştiren velilere uyarılarda bulundu.

Çelakıl, gizli şeker kaynağı olan poğaça ile vücuda fazladan şeker ve yağ yüklendiğini vurguladı.

Bir poğaçada 10 küp şeker, bir simitte de 22 küp şeker bulunduğuna dikkati çeken Diyetisyen Çelakıl, sabahları en az iki poğaça yiyen kişinin damarlarında bulunan kanda tortulaşma oluştuğunu ve kılcal damarların tıkandığını vurguladı.

Diyetisyen Çelakıl, gizli şeker kaynağı olan poğaça, simit, ekmek, pilav ve meyvelerin vücutta çok fazla şeker ve glikoz birikime sebep olduğunun altını çizdi.

Poğaça yiyenlerde oluşan yağ

Diyetisyen Çelakıl, yaptığı deneysel ile gizli şeker kaynağı olan ürünlerin tehlikeye yol açtığını gözler önüne serdi. Bir poğaçada bulunan 10 küp şekeri su dolu bir bardağın içerisine koyan Diyetisyen Çelakıl, suda oluşan tortunun aynısının kanda da oluştuğunu belirtti.
Poğaça yiyen kişilerin vücudunda oluşan yağ oranını gösteren replikayla örnek veren Diyetisyen Çelakıl, “Günde 2 poğaça yiyen kişinin vücudunda 20 günde 2 buçuk kilo yağ birikimi olur.” dedi.
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