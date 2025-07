'Günde on bin adım' efsanesi çöktü

The Lancet Public Health dergisinde yayımlanan kapsamlı analize göre, her gün 7 bin adım atan bireylerin:



Demans riski %38,



Kanser riski %6,



Düşme sonucu yaralanma riski %28

oranında azalıyor.



10 bin adım miti çöküyor mu?



Londra Brunel Üniversitesi’nden hareketsiz yaşam ve sağlık üzerine çalışan Dr. Daniel Bailey, çalışmada doğrudan yer almamakla birlikte bulguları şöyle yorumladı:



“Bu araştırma, optimal sağlık için günde 10 bin adım atılması gerektiği yönündeki miti çürütüyor.”



Araştırmacılar, 31 ayrı çalışmadan elde edilen 160 bini aşkın kişinin verilerini analiz etti. Sonuçlara göre, günde sadece 4 bin adım atanlar bile, yalnızca 2 bin adım atanlara göre çok daha olumlu sağlık sonuçlarına sahip.



7 bin adım bir eşik olabilir



Özellikle kalp hastalığı gibi mevcut rahatsızlıkları olan bireylerde daha fazla adım atmak daha olumlu sonuçlar doğururken, birçok sağlık göstergesi açısından 7 bin adım civarında faydaların doygunluğa ulaştığı belirtiliyor.



Dr. Bailey, “Günde fazladan sadece bin adım bile sağlık açısından fark yaratabilir,” diyerek hareketsiz bireyler için umut verici bir mesaj verdi.



Uzmanlar ne diyor?



King’s College London’dan insan fizyolojisi profesörü Steven Harridge ise, adım sayısının fiziksel aktivitenin şiddetini tam olarak yansıtmadığını hatırlattı. Harridge'e göre egzersizin yoğunluğu da en az süresi kadar önemli.



Dünya Sağlık Örgütü gibi otoriteler, yetişkin bireylerin haftada en az:



150 dakika orta yoğunlukta (tempolu yürüyüş gibi), veya 75 dakika yoğun egzersiz yapmasını öneriyor.



Harridge şöyle ekledi:



“Bu çalışma, fiziksel aktivitenin sağlık için ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösteriyor. Her bireyi biraz daha hareketli olmaya teşvik edecek her şey, toplumsal sağlık açısından çok kıymetlidir.”