"Günde ortalama 3 bin 735 kişi icralık oluyor"

"KREDİ VE KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEYEMEYEN KİŞİ SAYISI 1,2 MİLYON OLDU"





CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin ağır bir ekonomik krizden geçtiğini halkın perişan, çaresiz ve borç içinde olduğunu söyledi.Kullanılan nakdi kredi miktarının ekim ayında 4,5 trilyona yaklaştığını vurgulayan Güzelmansur "Ekim ayında 160 bin kişi ilk defa kredi kartı, 108 bin kişi ilk defa tüketici kredisi, 20 bin kişi ilk kez konut kredisi, 114 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı. Yani Ekim 2021’de borçla hayatını idame ettirme sarmalına 402 bin kişi daha katıldı" dedi.Borçla hayatını idame ettiren vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemez durumda olduğunu vurgulayan Güzelmansur "Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 2020’de 690 bin iken, Ekim 2021’de 1 milyon 212 bin kişi oldu. Artış yüzde 75,65! Kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı bu yıl eylül ayında 47 bin idi, yüzde 196 artışla ekimde 139 bine çıktı. Kredi borcunu ödeyemeyen kişi sayısı bu yıl eylülde 115 bindi, yüzde 70 artışla, ekimde 195 bine çıktı." dedi.