Samanyolu Haber /Politika / Gündemdeki CHP'li belediye başkanı AKP'ye göz mü kırpıyor? /08 Ekim 2021 00:48

Gündemdeki CHP'li belediye başkanı AKP'ye göz mü kırpıyor?

Son dönemdeki mülteci karşıtı çıkışları ve başörtülü bir vatandaş hakkındaki çirkin söylemleriyle gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de belediye binasına asılan bir pankartla adından söz ettirdi.

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Bold'da yer alan habere göre mültecilerle ilgili söylemleri nedeniyle hakkında, “görevi kötüye kullanma” ile “nefret ve ayrımcılık” suçlarından soruşturma başlatılan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan ABD ziyaretinden eli boş dönen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a pankartlı destek geldi. Özcan, belediye binasına astırdığı pankarta Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünü yazdı. 

CHP’li Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan’ın talimatıyla belediye binasına Başkan Biden’la görüşemeden ABD’den dönen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek veren pankart asıldı. Partisiyle sorun yaşayan ve hakkında soruşturma başlatılan Özcan’ın bu hareketi, “AKP’ye göz mü kırpıyor?” yorumlarına neden oldu.

“EY HADSİZ ABD”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasına ABD karşıtı pankart astı. ABD yönetimini ülkede yaşanan olaylardan sorumlu tutulduğu pankartta, “Ey hadsiz ABD anlamıyoruz zannetme. ABD tarihte hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin dostu olmamıştır. Bu ülkede Alevi-Sünni gerginliğini çıkartan ABD yönetimleridir. Bu ülkede Kürt-Türk çatışması çıkarmak için PKK/ YPG terör örgütünü kuran hala silah veren ABD yönetimleridir. Bu ülkede 12 Eylül darbesini gerçekleştiren ABD yönetimiydi. 15 Temmuz hain darbe girişimini planlayan ABD yönetimidir. Türkiye’ye sığınma istilasını tasarlayan ve ülkemizi bu yolla karışıklığa sürüklemeye çalışan ABD yönetimidir” denildi.

PANKARTTA ERDOĞAN’IN SLOGANINA YER VERİLDİ

Pankartta ayrıca AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verilerek, “ABD yönetimince Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yapılan saygısızlıklar esasen Türk milletine yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ABD sömürgesi değildir. Türkiye ABD’den başka kimseye hizmet etmeyen NATO’dan ayrılmalıdır. Kürecik ve İncirlik üsleri derhal kapatılmalıdır. Dünya beşten, Türk milleti ABD’den büyüktür” denildi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Göçmenlerle ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Özcan hakkında, “görevi kötüye kullanma” ile “nefret ve ayrımcılık” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların gönderilmesini, gitmezlerse su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılmasını belediye meclisinde gündeme getireceğini söylemiş, tepki çeken sözler sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

CHP’DEN DE TEPKİ GELMİŞTİ

Özcan’ın mültecilerle ilgili açıklamasına CHP’den de tepki gelmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın açıklamaları hakkında, “Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Özcan’ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır” dedi.
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