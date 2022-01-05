Gündemdeki oyuncu DiCaprio Türkiye'yle ilgili hangi paylaşımı yaptı?

Don’t Look Up (Yukarı Bakma) filminin başrol oyuncusu ve küresel iklim değişikliği konusundaki duyarlılığı ile bilinen ünlü aktör Leonardo DiCaprio, 48 yıldır görülmediği için nesli tükendiği düşünülen bantlı çöpçü balığının Batman’da yeniden bulunduğu haberini Twitter hesabı üzerinden paylaştı.







Netflix’te 9 Aralık 2021’de yayınlanan Don’t Look Up filmi, iki gökbilimcinin (Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio) dünyayı yok etmek üzere gelen bir kuyruklu yıldızı keşfetmelerini ve bu konuda tüm dünyayı uyarmak için yaptıkları çalışmaları, ancak insanların bu felakete karşı kayıtsız kalışlarını anlatıyor.





Amerikalı ünlü aktör Leonardo DiCaprio yalnızca söz konusu filmdeki rolü gereği değil, günlük hayatında da küresel iklim değişikliğine karşı çalışmalar yapıyor. 1998 yılında kendi adıyla vakıf kurarak ekosistemi korumaya yönelik projeler yürüten DiCaprio 1974’ten bu yana ilk defa Batman’ın Sason ilçesinde bantlı çöpçü balığının bulunmasına karşı da kayıtsız kalmadı.





DiCaprio, bantlı çöpçü balığını 48 yıl sonra yeniden bulan Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Genetik alanında Araştırma Görevlisi olan Dr. Münevver Oral ile yapılan röportajı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, küresel bir problem olan iklim değişikliği konusundaki duyarlılığını bir kere daha gösterdi.





NE OLMUŞTU?





Vahşi yaşam sivil toplum örgütleri Shoal ve Re:wild, aralarında bantlı çöpçü balığının da bulunduğu 10 balık türünü 2021 yılının başlarında “en çok aranan balıklar” listesine eklemişti.





Ancak Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Genetik alanında Araştırma Görevlisi olan Dr. Münevver Oral, Batman’da yürüttükleri çalışmalar sonucunda 1974 yılından bu yana kayıp olan bantlı çöpçü balığını Aralık 2021’de yeniden buldu.





Öye yandan bantlı çöpçü balığı üzerine açıklamalarda bulunan Almanyanın önde gelen İhtiyologlarından (balık bilimi uzmanı) Jorg Freyhöh, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ile 2014 yılında hazırladığı bir rapora atıfta bulunarak, Doğu Akdeniz bölgesindeki tatlı su balıklarının yüzde 41’nin barajlar, kirlilik ve aşırı su çekimi nedeniyle tehdit altında bulunduğu söyledi.





Kaya, Oral ve Freyhof şimdi hem bantlı çöpçü balığı hem de diğer tatlı su balıklarının karşı karşıya olduğu tehditler ile alakalı araştırmalar yapmaya başladı.