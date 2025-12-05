Gündemden düşmeyen ölümde şok iddia: 'Güll'nün itildiği görüntüler ortaya çıktı'

26 Eylül’de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.





Halktv'de yer alan habere göre Güllü'nün ismini vermek istemeyen bir komşusu açıklamalarda bulundu. Çınarcık'taki yazlığında bulunan güvenlik kamerasının Güllü’nün itilme anını kaydettiğini iddia etti.





"GÜLLÜ'NÜN İTİLDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ KAMERAM KAYIT ETMİŞ"

Beyaz TV'de Esra Ezmeci'ye konuşan Güllü'nün komşusu şu ifadeleri kullandı:





"Normalde Balıkesir'de yaşıyorum. Çınarcık'ta yazlığım var. Kendi daireme taktırdığım kamera vardı. En son şüpheler artınca kamera kayıtlarını incelemek istedim. Kamera kayıtlarını incelediğimde Güllü'nün itildiği görüntüleri kameram kayıt etmiş. Emniyet dahilinde görüntüleri vereceğim. Artık bu olay çözülsün."