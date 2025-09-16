Samanyolu Haber /Gündem / Gündemden düşmüyorlar: Polat ailesine yeni soruşturma! /16 Eylül 2025 08:30

Gündemden düşmüyorlar: Polat ailesine yeni soruşturma!

Kara para aklama davasında tutuksuz yargılanan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde ifade verecek.

SHABER3.COM

'Kara para aklama' suçlamasıyla bir dönem cezaevinde yatan ancak daha sonra tutuksuz yargılanmaya başlayan Dilan Polat ve eşi Engin Polat yeni suçlamalarla karşı karşıya. Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat çifti ve Engin Polat’ın babası Sezgin Polat hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet' suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Buna göre soruşturmanın fitilini, Dilan Polat Güzellik Merkezi’nin Bağcılar şubesinin sahibi Erdener Aktaş’ın savcılığa yaptığı suç duyurusu ateşledi. Aktaş, “Polat ailesi bizi dolandırdı” diyerek başvurdu. Dosyaya savcı atanırken, delillerin incelenmesine başlandı. Polat ailesinin önümüzdeki günlerde ifade vermek üzere adliyeye çağrılacağı öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gündemden düşmüyorlar: Polat ailesine yeni soruşturma! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:34