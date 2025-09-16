Gündemden düşmüyorlar: Polat ailesine yeni soruşturma!

'Kara para aklama' suçlamasıyla bir dönem cezaevinde yatan ancak daha sonra tutuksuz yargılanmaya başlayan Dilan Polat ve eşi Engin Polat yeni suçlamalarla karşı karşıya. Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat çifti ve Engin Polat’ın babası Sezgin Polat hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet' suçlamalarıyla soruşturma başlattı.





Buna göre soruşturmanın fitilini, Dilan Polat Güzellik Merkezi’nin Bağcılar şubesinin sahibi Erdener Aktaş’ın savcılığa yaptığı suç duyurusu ateşledi. Aktaş, “Polat ailesi bizi dolandırdı” diyerek başvurdu. Dosyaya savcı atanırken, delillerin incelenmesine başlandı. Polat ailesinin önümüzdeki günlerde ifade vermek üzere adliyeye çağrılacağı öğrenildi.